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パリ・サンジェルマンは、フヴィチャ・クヴァラツヘリアが深刻な負傷で長期離脱することを受け、バイエルン・ミュンヘンのウインガー、ルイス・ディアスを1月の移籍市場での最優先補強候補に定めた。ルイス・エンリケとルイス・カンポスは現在、このコロンビア人選手をバイエルン地方から引き抜くため、冬に巨額のオファーを提示する計画を練っている。

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PSG、クヴァラツヘリアの代役を模索

PSGはクヴァラツヘリアの深刻な負傷を受け、シーズン途中の移籍市場で補強を迫られている。ジョージア出身のウインガーは数週間前のバルセロナ戦で十字靱帯を断裂した。検査の結果、少なくとも6カ月間の離脱が確認されている。この深刻な痛手を受け、ルイス・エンリケ監督とスポーツアドバイザーのルイス・カンポスは対応を慎重に検討している。

PSG首脳陣は、次の1月の移籍市場で実力のあるウインガーを獲得する必要があると認識している。今季の目標達成に向け、トップクラスの代役を見つけることが不可欠とみられている。

ディアスが1月の補強の最優先候補に

コロンビアのメディア『Areacucuta』が『Foot01』を通じて報じたところによると、パリで最近行われた首脳陣の協議で、バイエルンのFWディアスが主要な獲得候補に浮上した。クラブ内では、この29歳が攻撃陣に生じた大きな穴を埋める理想的な選手とみられている。

ディアスはバイエルンでの2025-26シーズン、公式戦で26ゴール23アシストを記録し、素晴らしい活躍を見せた。元リヴァプールのアタッカーは現在、筋肉の断裂からの回復に努めているが、PSGは獲得に多額の資金を投じる意向を変えていない。

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一方、選手に近い関係者は、強まる移籍の噂を早くも沈静化させようとしている。コロンビア代表のディアスは現在、身体の回復と、バイエルンで最高の状態に戻ることだけに集中しているという。

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エンリケ監督の戦術に理想的な適性

同じ報道によると、PSGがディアスの獲得に狙いを定めていることは、冬の移籍市場に向けた明確な戦術上の方針を示している。補強担当者が獲得に動くのは、エンリケ監督が左サイドの先発にすぐ適応できると考える選手に限られる。

ディアスはその厳しい条件に完全に合致する。クラブの分析担当者は、ダイナミックなプレースタイルがクヴァラツヘリアの代役として申し分ないと結論づけている。欧州サッカーの最高レベルで積んだ経験からも、加入後すぐに活躍できるとみられている。

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それでも、シーズン途中の移籍をバイエルンに認めさせることは、PSGにとって大きな難題となる。ディアスはドイツで2029年6月までの長期契約を結んでいる。

バイエルン、冬の移籍市場で試される姿勢

間近に迫る1月の移籍市場では、攻撃陣の主力選手を巡るバイエルンの姿勢が大きく試される。クラブはわずか6カ月前、マイケル・オリーセの獲得を狙うレアル・マドリーからの強い圧力に屈せず、交渉の場での強さを示した。

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PSGが注目度の高い移籍を実現したいなら、提示する条件を慎重に整える必要がある。クラブには、バイエルンが大切にするウインガーを手放さない姿勢を試すだけの資金がある。