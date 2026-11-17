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次の冬の移籍市場は、バルセロナのあるスター選手にとってキャリアの分岐点となるかもしれない。ハンジ・フリック監督の構想内で役割が縮小し、将来が不透明となるなか、カンプ・ノウを去る可能性を示す兆候が強まっている。

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欧州のクラブがアレハンドロ・バルデ獲得の機会をうかがうなか、パリ・サンジェルマンも関心を示すクラブに名を連ねた。イタリアやイングランドのクラブ、さらにモナコも加わる争奪戦は、今後数週間で大きな動きを見せる可能性がある。

報じたのはフランスメディア『フット・メルカート』。同メディアによると、パリ・サンジェルマンは冬の移籍市場での戦力補強の一環として、23歳のバルデの獲得に関心を寄せているという。

これと時を同じくして、パリが1月に新たなGKの獲得に動く可能性も報じられており、ボルシア・ドルトムントのGKグレゴール・コベルの名前がフランスのクラブの関心先として挙がっている。

ただし、バルデを巡る状況はより複雑だ。複数のクラブが動向を注視しているうえ、バルセロナは放出によって財政的な利益を得たい考えで、とりわけ長い交渉を経ずに相応の対価を確保できる形での合意を望んでいる。

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ユヴェントスはレンタルでの獲得を検討

イタリアでは、ユヴェントスがこのスペイン人SBの獲得に向けて本格的に検討を進めている。同クラブはシーズン終了時の買い取りオプションを付けたレンタルでの契約を視野に入れている。

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バルセロナが選手放出の対価として求める金額は、少なくとも約4000万ユーロとされており、この数字が両クラブの交渉のベースとなる可能性がある。

想定されるシナリオの一つは、4000万ユーロの買い取りオプションを設定し、ユヴェントスが来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合には買い取り義務に切り替わるというものだ。

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この形は両者にとって都合が良いとみられる。イタリアのクラブは高額な移籍金の支払いを先送りでき、一方のバルセロナは、合意条件が満たされればシーズン終了時に大きな収入を確保するチャンスを得られる。

メンデスが動き出す、ミランとローマも候補に

この件で動いているのはユヴェントスだけではない。ポルトガル人代理人ジョルジュ・メンデスが、イタリアの複数クラブとの強固な関係を生かし、バルデにとって適切な移籍先を探すべく接触を始めている。

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メンデスは昨夏の移籍市場で、ミランとローマに同選手を売り込んでいた。両クラブは現在も動向を注視しており、このポルトガル人代理人との良好な関係もあって、獲得レースで優位に立つ可能性がある。

とはいえ、現時点ではローマの可能性は比較的低いとみられる。同クラブは選手の年俸が取引成立の障害になると判断しており、バルデが要求額の引き下げに応じるか、バルセロナがレンタル期間中の年俸の一部を負担しない限り、実現は難しい状況だ。

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モナコは静観、バルセロナは売却の準備

イタリア以外では、モナコもこのスペイン人SBの状況を引き続き注視している。モナコはこれまでにも獲得候補として名前が挙がっていたが、その一方で、バルデがフリック体制で再びレギュラーの座を取り戻せるかについては疑問が強まっている。

一方、バルセロナはバルデの放出を、他のポジションの補強に充てる資金を確保する好機と捉えている。とりわけ、フロントが取引から相応の収入を得られる合意にこぎ着けられれば、その意味は大きい。

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冬の移籍市場の開幕が近づくなか、このスペイン人選手にはあらゆる可能性が残されている。パリ・サンジェルマン、ユヴェントス、ミラン、ローマ、モナコによる争奪戦へと発展した今、カンプ・ノウの外で新たな挑戦に臨むことになるかもしれない。