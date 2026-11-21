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パリ・サンジェルマン（PSG）は敵地でのニース戦で逆転し、2-1とリードしている。ニースは8分、ジョナタン・クラウスのパスからアルジェリア人FWモハメド・アムーラが先制。しかし31分、VARの介入により与えられたPKをセニー・マユルが決め、そのわずか1分後には元インテルのアクラフ・ハキミのアシストからデジレ・ドゥエが逆転ゴールを決めた。

そのドゥエが右膝に深刻な負傷を負った。39分、相手選手との接触が一切ない中、自らボールを守ろうとした際に膝が突然大きくねじれ、その5分後に涙を流しながら担架で運び出された。スタジアムのアリアンツ・リヴィエラに詰めかけた両チームのサポーターから拍手が送られた。フランス代表のドゥエに代わり、スペイン人FWフェラン・トーレスが入った。

ドゥエは検査を受ける必要があるが、膝の十字靱帯損傷が懸念され、長期離脱の恐れがある。

フランスと欧州の王者を率いるルイス・エンリケ監督にとって、悪い知らせだ。すでにフヴィチャ・クヴァラツヘリアを今季残りの期間にわたり欠いている。元ナポリのジョージア代表選手は、10月20日にパリのパルク・デ・プランスで行われたバルセロナとのチャンピオンズリーグの一戦（4-2で勝利）で膝の十字靱帯を断裂した。

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昨夏の移籍市場でPSGは、ウイングのポジションに新たな選手を2人獲得した。フランス人のマグネス・アクリウシュをモナコから5000万ユーロで、ベルギー人のミカ・ゴッツをアヤックスから4500万ユーロで獲得。さらに、スペイン人のフェラン・トーレスの獲得にバルセロナへ4850万ユーロを支払ったことも忘れてはならない。そのトーレスが90分まで残り5分でゴールを決め、最終スコアを1-3とした。

この勝利で勝ち点3を獲得したPSGは、リーグ・アンで11試合を終えて勝ち点26とし、首位を固めた。今夜ホームでリヨンと対戦するダヴィデ・アンチェロッティ率いるリールに、勝ち点5差をつけている。

いずれにせよ、カタール人のナセル・アル・ケライフィ会長が率いるクラブは、1月の移籍市場で再び補強に動く可能性がある。