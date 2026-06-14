PSG、アーセナル、リヴァプールが、ワールドカップで活躍したモロッコ代表と交渉中。

移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リールOSCの18歳MFアユーブ・ブアディは複数の欧州トップクラブから関心を集めている。彼はワールドカップでブラジルと1-1で引き分けたモロッコ代表でも印象的なプレーを見せた。

ロマーノは「トップクラブがオファーを出すだろう。リールも承知している」と報告。さらに「W杯前から複数ビッグクラブが代理人と接触していた」と明かした。

1月以降もパリ・サンジェルマンが接触したが、現在はMF補強を最優先していないものの、PSGは彼の才能に魅了されている」と説明。

さらにアーセナルとリヴァプールも代理人と接触済みで、ロマーノは「今夏はMFの夏」と予測する。

ブラジル戦では守備的MFとしてフル出場し、ウアビ監督の信頼を得た。5月に代表デビューし、ここまで4試合に出場している。

守備的MFは昨年リールでブレイクし、公式戦42試合に出場。得点はなくアシストも1だったが、2029年までの契約ながら注目度は衰えない。

本人は多くのクラブが興味を示していることを光栄に感じつつ、「今はワールドカップに集中し、最高のパフォーマンスを発揮したい」とThe Athleticに語っている。