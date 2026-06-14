PSG、アーセナル、リヴァプールが、モロッコ対ブラジル戦で活躍した選手と交渉中

移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リールOSCの18歳MFアユブ・ブアディは複数の欧州トップクラブから関心を集めている。彼はワールドカップでブラジルと1-1で引き分けたモロッコ代表でも印象的なプレーを見せた。

ロマーノは「トップクラブがオファーを出すだろう。リールも承知している」と報告。さらに「W杯前から複数ビッグクラブが代理人と接触していた」と明かした。

1月以降もパリ・サンジェルマンが接触したが、彼らはMF補強を急いでいないにもかかわらず、PSGは以前から彼の才能に注目している」と説明。

さらにアーセナルとリヴァプールも代理人と接触済みで、ロマーノ氏は「今夏はMF獲得の夏になる」と予測する。

ブラジル戦では守備的MFとしてフル出場し、ウアビ監督の信頼を得た。5月の代表デビュー以来、総出場4試合。

守備的MFは昨年リールでブレイクし、公式戦42試合に出場。得点はなくアシストも1だったが、2029年までの契約ながら注目度は衰えない。

本人は多くのクラブが関心を示していることを光栄に感じつつ、「今はW杯に集中し、最高のパフォーマンスを発揮したい」とThe Athleticに語っている。