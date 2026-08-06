パリ・サンジェルマンが、ミカ・ゴッツ獲得に向けて再びアヤックスに接触する構えだ。『デ・テレグラーフ』によると、アムステルダムのクラブが最初のオファーをきっぱりと拒否したことを受け、フランスの強豪は大幅に増額した新オファーを準備している。

PSGは当初、4000万ユーロに加えて出来高500万ユーロを提示していた。だが、アヤックスにとっては到底不十分であり、その提案は即座に却下された。

カンファレンスリーグ3次予選でシェルボーンを3-1で下した直後、パリのクラブが断念するつもりはないことが明らかになった。ゴッツはこのアイルランドのチーム戦で得点を決めた一方、PKを失敗し、試合終盤直前にはヨハン・クライフ・アレナで観客の拍手を受けながら交代していた。

PSGの新たなオファーは、5000万〜5500万ユーロになる見込みだという。これにより、パリのクラブは最初の提示額と比べて固定額を少なくとも1000万ユーロ引き上げることになる。

それでもなお、この金額はアヤックスが思い描く移籍金には届いていない。ヨハン・クライフ・アレナ周辺では、21歳のウイングに対しておよそ6000万〜6500万ユーロの要求額が取り沙汰されている。

交渉から可能な限り高い移籍金を引き出すため、アヤックスはジョルジュ・メンデスの協力を得ている。5カ月前にすでに自身のサービスを申し出ていたとされるポルトガルの大物代理人は、ノーキュア・ノーペイ方式で動いており、PSGが希望額を支払った場合にのみ報酬を受け取るという。

メンデスは以前、AZとNECからも、それぞれケース・スミットと佐野航大の移籍の可能性を支援するために接触を受けていた。佐野のPSV移籍が迫る中で、彼が実際に関与しているかどうかは明らかになっていない。

ゴッツ本人はすでにPSGと完全合意に達しているとみられ、同クラブでは2031年半ば、または2032年半ばまでの契約が用意されている。アヤックスは日曜日にPECズウォレと対戦するが、パリ方面からの関心が高まっているため、その時点でこのベルギー人がなおアムステルダムのクラブのメンバーに含まれているかは不透明だ。