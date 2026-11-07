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パリ・サンジェルマンは本拠地パルク・デ・プランスでトロワに1-0で勝利し、リーグ・アン首位を維持した。ホームチームがボール支配率73％を記録した一戦では、前半にイリア・ザバルニーがヘディングで決めたゴールが決勝点となった。

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パリ・サンジェルマン（PSG）はパルク・デ・プランスで試合を支配し、ボール保持率73％でトロワを圧倒した。ルイス・エンリケ監督の戦術はハーフスペースを使った縦への攻撃を軸としていたが、粘り強い相手の守備ブロックを崩すのには苦労した。それでも39分、セットプレーからイリア・ザバルニーが高い打点のヘディングで先制。攻め続けたPSGが前半のうちに報われた。

リードはわずか1点だったが、後半は試合を巧みに管理し、ボールを保持し続けた。PSGはパス成功率94％で836本ものパスを通し、トロワに流れをつかむ機会をほとんど与えなかった。フェラン・トーレスとセニー・マユルのシュートは好守を見せたヒレル・コナテに阻まれたものの、PSGが本格的な脅威にさらされる場面はなく、余裕を持って勝ち点3を獲得。リーグ・アンの首位を守った。

GK・DF

マトヴェイ・サフォノフ：7点

ロシア人GKにとっては比較的静かな夜で、長い時間、プレーを見守る立場だった。それでも出番には集中して対応し、3本のシュートをセーブして無失点を維持。被ゴール期待値0.69の相手攻撃にも落ち着いて対処した。

ウォーレン・ザイール＝エメリ：7点

右サイドバックと他の役割を兼ねる形で起用され、PSGの守備の安定に欠かせない存在となった。タックル1回とデュエル勝利4回を含む守備での介入8回はチーム最多。59分には自ら得点に迫ったが、ヘディングシュートは必死に守るトロワの守備陣にブロックされた。

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イリア・ザバルニー：8点

決勝点を挙げ、守備の中央でも揺るぎない存在だった。39分にCKから決定的なヘディングシュートを決めただけでなく、セットプレーでは常に脅威となり、ヘディングで枠内シュートを2本記録。守備でも隙がなく、トロワの数少ないカウンターをペナルティーエリアに到達する前に封じた。

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ウィリアン・パチョ：7点

PSGの両サイドバックが高い位置を取るために必要なカバーを担った。正確な配球でチームの高いパス成功率に貢献し、ルノー・リパールのフィジカルを生かした攻撃にも難なく対処した。

リュカ・エルナンデス：7点

左サイドで経験を生かし、PSGが長くボールを保持する間は頻繁に内側へ絞って3バックを形成した。ポジショニングを崩さなかったことが、高い位置に設定されたPSGの最終ラインの背後をトロワに突かせない鍵となった。

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MF

ヴィティーニャ：8点

チームのリズムを刻む存在。PSGがこれほど試合をコントロールできた最大の要因で、166本のパスを成功させ、決定機も1回創出した。プレスをかわしてボールを動かし続ける能力によって、トロワは守備への切り替えを繰り返すことになった。

ファビアン・ルイス：6点

スペイン人MFは手堅いプレーを見せたが、トロワの守備を切り崩す決定的なラストパスは欠いた。15分には遠距離から思い切ってシュートを放ったものの枠を外れ、後半終盤に交代した。

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セニー・マユル：7点

若きMFはアタッキングサードで活発に動き、枠内シュートを複数本記録した。試合序盤にはゴール期待値0.41の大きなチャンスを迎えたが、シュートはセーブされた。86分に退くまでコナテを脅かし続け、その運動量は中盤に活気をもたらした。

FW

デジレ・ドゥエ：6点

個人技の輝きを見せる場面はあったが、攻撃を結果につなげるプレーには安定感を欠いた。25分にはGKにセーブを強い、序盤にはFKからのチャンスを逃した。ドリブルで問題を引き起こした一方、トロワの中盤の守備ブロックに囲まれる場面も多かった。

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フェラン・トーレス：7点

攻撃の中心として、チーム最多のシュート4本を放ち、そのすべてを枠内に飛ばした。得点こそなかったが、動き出しは素晴らしく、ゴール期待値0.49を記録。出場した70分間を通じてトロワのセンターバックを引きつけた。

ミカ・ゴッツ：6点

左サイドで懸命にプレーし、66分には速攻から大きなチャンスを迎えたが、低い弾道のシュートは好セーブに阻まれた。幅を取って相手守備を広げたものの、コンパクトなトロワの守備陣を相手に明確な得点機を得るのは難しかった。

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途中出場・監督

カンタン・ンジャントゥ（70分）：6点

トーレスに代わって投入され、前線に新たなフィジカル面の強さを加えた。相手DFをうまく引きつけたが、出場中に明確なシュートチャンスは訪れなかった。

ジョアン・ネヴェス（70分）：6点

中盤を引き締め、終盤に集中力を欠くことがないよう投入された。チームのパス回しに違和感なく加わった。

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リュカ・ベラルド（86分）：採点なし

試合終盤に守備陣の高さを加えるための戦術的な交代だった。

ドロ・フェルナンデス（86分）：採点なし

試合が終わりに近づく中、疲れの見えたマユルに代わって短時間の出場機会を得た。

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ルイス・エンリケ：7点

チームが見せた圧倒的な試合支配には満足しているだろう。ボール保持率73％、決定機7回という内容を考えれば、さらに得点を望んだかもしれない。それでも、この日の戦術は相手を完全に封じ、危なげなく重要な勝ち点3を手にした。