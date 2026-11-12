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ローマは、最近イングランドで行われた欧州大会のアウェー戦でサポーターが関与する暴力的な騒動が起きたことを受け、欧州サッカー連盟（UEFA）から処分を受けた。今後の欧州大会の試合をめぐる懸念が高まるなか、UEFAは罰金と、執行猶予付きの渡航制限を科した。

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罰金と執行猶予付きの処分

ローマは11月3日のマンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグ・アウェー戦後、サポーターが警察と衝突したことを受け、UEFAの規律機関から2万ユーロの罰金を科された。マンチェスター・ユナイテッドは2点のビハインドから逆転して3-2で勝利しており、試合後の混乱がローマへの処分につながった。

目先の金銭的負担に加え、欧州サッカー連盟はローマの遠征サポーターに大きな影響を及ぼしかねない追加処分も下した。UEFAはアウェーサポーター向けチケット割り当ての一部制限を命じており、ビジターサポーターが購入できるチケットの割合は5％から2.5％に減る。ただし、この措置には現在2年間の執行猶予が付いており、同様の事案が再び起きた場合にのみ発動する。

PSG戦を高リスクの試合に指定

UEFAによる処分の発動が懸念される一方、ローマの次の欧州での試合を巡っては、すでに差し迫った運営上の問題も浮上している。11月25日に予定されているパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグの一戦は、フランス当局によって正式に高リスクの試合に指定された。警備の専門家は、パルク・デ・プランスでの試合を巡る混乱の可能性を懸念している。

欧州各地のウルトラス同士の複雑な関係も緊張を高めている。PSGの最も熱心なサポーターは、ローマのサポーターと歴史的に対立するナポリのファンと、緊密な「友好関係」を築いている。

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フランス遠征での過去の騒動

フランス当局は、ローマが前回同国を訪れた際の出来事を特に警戒している。ニースとのヨーロッパリーグの試合では、暴力的な衝突の後、ローマのサポーター13人が逮捕された。

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予備的な措置として、遠征するローマのサポーター向けチケット割り当てはすでに大幅に削減され、当初の2376枚から1500枚となった。ただし、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、今後数週間で警備上のリスクが高まれば、フランス当局はさらに踏み込み、パルク・デ・プランスのアウェー席を全面的に閉鎖する可能性もある。

ローマに残された重要な4試合

ローマは今季のチャンピオンズリーグでここまで4試合を戦い、勝ち点4を獲得。リーグフェーズの順位は20位となっている。初戦でフェネルバフチェと1-1で引き分けた後、レアル・マドリーに3-4で敗れた。続くスロヴァン・ブラチスラヴァ戦では4-0の快勝で初白星を挙げたものの、マンチェスター・ユナイテッド戦で2-3と再び敗れた。

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ローマにはリーグフェーズでチャンピオンズリーグの試合があと4つ残っている。11月25日にパリ・サンジェルマン、12月8日にスポルティングCPと対戦する。年明けは1月19日のAEKアテネ戦から再開し、1月27日にリールと対戦する。