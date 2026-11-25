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パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ連覇に向けた開幕からの連勝が止まった。王者はパルク・デ・プランスでローマと2-2の引き分け。ルイス・エンリケ監督率いるチームは、リーグフェーズで首位レアル・マドリーと勝ち点2差の2位となった。より多くの好機を作ったのは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマだった。

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PSGはキックオフ直後からローマの激しいハイプレスに揺さぶられた。開始5分以内にはセンターバックのマリオ・エルモソが高い位置でボールを奪い、マティアス・スーレの折り返しを決めてアウェイチームが先制。PSGはボール保持率66％を記録したものの、相手の激しいプレスを突破するのに苦しんだ。それでも31分、セニー・マユルがニアに蹴ったCKをイリア・ザバルニーが頭で流し込み、同点に追いついた。

90分を通じてより大きな脅威を与えたのはローマだった。xG（期待得点）はPSGの1.78に対して2.69を記録し、後半序盤にはマトヴェイ・サフォノフの好守がPSGを救った。ルイス・エンリケ監督が59分に2人を交代させてから1分もたたないうちに、アクラフ・ハキミがウェズレイを抜き去ってPKを獲得。ウスマン・デンベレが冷静に決めた。しかしその後、エリア内でのヴィティーニャのハンドがVARによって判定され、78分に途中出場のドニエル・マレンがPKで同点に。終盤にはハキミ、デンベレ、ファビアン・ルイスがそれぞれ勝ち越しに迫った。

以下、パルク・デ・プランスでのPSGの選手たちをGOALが採点する。

GK・DF

マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：無人のゴールに決められたエルモソのシュートとマレンのPKにはなすすべがなかったが、鋭いセーブでPSGを試合に踏みとどまらせた。19分にはバウンドしたエルモソのシュートにうまく対応。48分にはウェズレイの危険なシュート性のクロスを弾き、その3分後にはニッコロ・ピジッリのシュートを低い位置で見事に止めた。

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アクラフ・ハキミ（7/10）：キャプテンマークを巻き、右サイドでのスピードを生かしてPSGの後半の攻勢をけん引。ウェズレイを抜き去り、ホームチームを勝ち越しに導く60分のPKを獲得した。前半にはヌーノ・メンデスの好機も演出。ただ、素早いカウンターから迎えた後半アディショナルタイムの場面では、エリア外からのシュートをわずかに枠外へ外したことが悔やまれる。

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イリア・ザバルニー（7/10）：5分のローマの先制点では対応を誤ったが、気持ちを切り替えて挽回した。31分にはニアでマークを外し、マユルのCKを頭でゴール上隅に流し込んだ。54分には重要なスライディングタックルを決めた。

ウィリアン・パチョ（7/10）：PSGがローマのプレスを突破しようとする中、ボールを持っても落ち着いていた。空中戦では競り合ったすべてに勝利。相手が何度もエリア内に攻め込む中、重要なクリアを重ねた。

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ヌーノ・メンデス（7/10）：開始からの約1時間、PSGで最も鋭い攻撃の起点だった。7分には遠目からミレ・スヴィラルを脅かし、35分のシュートはわずかに枠外へ。55分にはジョアン・ネヴェスがあわや得点という見事なクロスを入れ、59分に交代した。

MF

ジョアン・ネヴェス（6/10）：3分にマユルをスペースへ走らせるパスを出し、PSG最初の好機を作った。55分のダイビングヘッドも惜しかった。それ以外ではローマのフィジカルの強い中盤を相手にテンポを支配できず、79分に交代した。

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ヴィティーニャ（6/10）：長い時間帯にわたってPSGの中盤で最も鋭いプレーを見せた。巧みにボールを回し、メンデス、マユル、デンベレのシュート機会を作った。自身の31分のシュートはブロックされたが、同点弾につながるCKを獲得した。しかし74分、スーレのシュートを手で防いだプレーはVARの介入により、手痛い代償を伴うことになった。

ファビアン・ルイス（6/10）：的確な連係プレーでPSGの攻撃を回し、58分にはメンデスのシュートを演出したが、攻撃の最終局面では迫力を欠いた。87分には勝ち越しに向けて立て続けに2度のチャンスを迎えたものの、1本は枠外に外れ、もう1本はブロックされた。

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FW

マグネス・アクリウシュ（6/10）：ボール扱いは巧みだったが、右サイドでプレーした79分間、脅威になる場面は少なかった。60分直前にはオフサイドとなり、74分にエリア外から放ったシュートもブロックされた。その後、交代で退いた。

フェラン・トーレス（5/10）：中央でも、13分にマユルと位置を入れ替えて左に移ってからも、ローマの激しい3バックを相手に存在感を示せなかった。3分にはマユルがゴール前に送ったボールにわずかに届かず、41分にはジャンルカ・マンチーニの警告を誘ったが、59分に交代するまでシュートを記録できなかった。

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セニー・マユル（7/10）：PSGの先発3トップで最も輝いた選手。3分にはトーレスの先制点をお膳立てしかけ、20分には鋭いフットワークでCKを獲得。ザバルニーの同点弾につながる正確なCKを蹴り、67分に退いた。

途中出場・監督

ウスマン・デンベレ（8/10）：59分に投入されると、たちまちPSGの攻撃を活性化させた。62分にはPKを冷静に決め、今季チャンピオンズリーグ4点目を記録。87分にはルイスの好機を作り、後半アディショナルタイムにはスヴィラルに足でのセーブを強いるシュートを放った。その後のチャンスではシュートを大きく上に外した。

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ウォーレン・ザイール＝エメリ（6/10）：59分にメンデスに代わって出場し、運動量と落ち着きをもたらした。87分にはルイスのブロックされたシュートをお膳立てしたが、終盤のローマのカウンターを完全には食い止められなかった。

ミカ・ゴッツ（6/10）：67分にマユルに代わって投入され、活発な動きを見せた。80分にはヘディングシュートを放ったが、スヴィラルにキャッチされた。後半アディショナルタイムのPSG最大の好機では、状況をよく見てカウンターからハキミへパスを送った。

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ルーカス・エルナンデス（6/10）：試合終盤に守備を固めるため、79分にネヴェスに代わって出場。シンプルなプレーを確実にこなした。

カンタン・ンジャントゥ（6/10）：79分にアクリウシュに代わって出場し、攻撃の人数を増やした。ただ、慌ただしい終盤での関与は少なかった。

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ルイス・エンリケ（6/10）：デジレ・ドゥエが離脱する中、デンベレを先発させなかった判断は序盤に裏目に出た。ローマの猛烈なプレスにPSGのリズムを乱されたためだ。59分に2人を交代させた采配で流れを変えたが、ホームで相手に2.69のxGを許し、2-1のリードを守れなかったことは、このスペイン人指揮官にとって不満が残るだろう。