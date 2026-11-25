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パリでの白熱した2-2のドローは、ボール保持による支配と、鋭いトランジションからの攻撃がぶつかる戦術戦となった。両監督は後半に重要な修正を加えて一進一退の攻防を繰り広げ、わずかな差とPKを巡るドラマが結果を左右した。

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パルク・デ・プランスで繰り広げられたのは、欧州の大舞台で異なる戦術思想が激突する一戦だった。パリ・サンジェルマン（PSG）は、流動的な4-3-3でスペースを操り、ローマを低い位置に押し込んで、規則正しいパス回しで相手を封じようとした。狙いは明確だった。ヴィティーニャとファビアン・ルイスの高い技術を生かしてテンポを握り、サイドのFWが相手と1対1になる機会を作ることだ。

一方のローマは、攻撃的に上がるPSGのサイドバックの背後を突くべく、粘り強い3-4-2-1を採用した。ボール保持より縦への速さを優先し、支配率はわずか34％ながら、PSGを上回る2.69のxGを記録した。マティアス・ソウレとニッコロ・ピジッリをハーフスペースで起用し、PSGのセンターバックを持ち場から引き出そうとした戦略は、開始5分に早くも実を結んだ。

PSGの戦術的布陣

PSGは4-3-3で臨んだが、ボール保持時には実質的に2-3-5となった。ヴィティーニャはアンカーを務め、90本のパスを成功させて、最終ラインと前線をつなぐ中心的な役割を担った。プレスの合図は主にローマのウイングバックに向けられた。ナウエル・モリーナかウェズレイがゴールに背を向けてボールを受けると、PSGの前線3人が内側へ絞り、ボール奪取か、慌てて前方へ蹴り出すよう迫った。GKマトヴェイ・サフォノフもビルドアップの一翼を担い、しばしばスイーパーキーパーとして振る舞うことで、得点を挙げたイリア・ザバルニーを含むセンターバックが左右に広がれるようにした。

それでも、支配率66％のPSGは中央を崩すのに苦しんだ。31分にザバルニーがCKから同点弾を決めたように、セットプレーの効率に大きく頼った。守備では素早い攻守の切り替えに弱さを見せた。ウィリアン・パチョとザバルニーによる高い最終ラインは、ローマの縦に速い攻撃にたびたび試され、PSGは後退しながら広いスペースを守らなければならなかった。試合終盤まで典型的なセンターフォワードを置かなかったため、ビルドアップは外側を回ることが多く、エヴァン・エンディカとジャンルカ・マンチーニが守る中央を継続的に崩せなかった。

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ローマの戦術的布陣

ローマの3-4-2-1は、現代的なトランジションサッカーの好例だった。守備時にはウイングバックが深く下がって5-4-1に変わり、PSGのサイド攻撃を封じた。戦術面で際立ったのはマリオ・エルモソだ。左センターバックながら攻撃エリアまで上がる自由を与えられていた。この型破りな動きが先制点を生んだ。エルモソは高い位置でボールを奪い、自ら起点となった攻撃を最後に決めた。守備でも12回の介入と3回のタックルを記録し、PSGが対応に苦しんだ攻守両面での働きを数字でも示した。

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マルテン・デ・ローンとマヌ・コネの中盤コンビは横方向のカバーに注力し、3バックを守りながらPSGの攻撃の要をサイドへ追いやった。ボールを奪えば、すぐに縦へ運ぶことが求められた。ソウレは攻撃の中心としてトップ下のスペースに下がり、前を向いてサンティアゴ・カストロへパスを散らした。この戦い方によって、ローマはボールを持つ時間が大幅に短かったにもかかわらず、決定機を4回作った。敵陣での効率が、陣地の支配を上回り得ることを証明した。

戦術の駆け引き

最も見応えのある戦術的な攻防は、PSGのサイドバックとローマのウイングバックが対峙するサイドで起きた。アクラフ・ハキミが繰り返し攻め上がった結果、ウェズレイの守備でのミスを誘い、ウスマン・デンベレが決めたPKにつながった。しかしローマは、スピードと縦への突破力を持つドニエル・マレンを投入して対抗した。マレンの仕掛けがヴィティーニャの苦し紛れのハンドを誘い、この試合2度目のPKを獲得した。一方が位置取りで優位に立つと、もう一方がその背後に生じたスペースを突く。互いの動きに対応して修正を重ねる試合だった。

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試合中の修正

両監督は交代策で戦術的な柔軟性を示した。59分にフェラン・トーレスに代えてデンベレを投入したPSGの采配は、試合の転機となった。攻撃は緻密に組み立てる形から、個の力で相手守備を引きつける形へと変わった。デンベレがPKで即座に結果を出したことは、この交代が正しかったと示した。ローマは67分にマレンとダニエレ・ギラルディを投入するなど、3選手を交代した。マレンの起用は、PSGが攻撃から守備へ切り替える際の疲労を突くことを明確に狙ったもので、78分に決めたPKが勝ち点1をもたらした。

総括

最終的に2-2という結果は、PSGの豊富なボール保持量（パス成功623本）がローマの鋭い攻撃力（xG2.69）によって相殺された試合を適切に表している。結果を左右した戦術的な要素は、後半の交代策だった。デンベレがPSGの攻撃に刺激を与え、マレンはローマが勝ち点1を取り戻すために必要な縦への推進力をもたらした。PSGは試合のリズムを支配したものの、ローマの積極的なトランジションと、より多くの決定機を作った攻撃が、欧州のトップレベルではボールを保持しても相手を崩せなければ危険だと示した。