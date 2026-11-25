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チャンピオンズリーグで対戦するパリ・サンジェルマンとローマ。その両クラブに在籍経験があるのがハビエル・パストーレだ。

元アルゼンチン代表の司令塔は『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、こう語った。「PSGとは素晴らしい関係にある。でも、股関節の負傷があったとはいえ、ローマのユニフォームを着ることも夢だった。予想？ 胸が高鳴る試合になるだろう。良いプレーをした方が勝ってほしい」

「残念ながら出場できないドゥエとクヴァラツヘリアのことは、ずっと高く評価してきた。それにメンデスとハキミも。彼らは世界最高のサイドバックだ。守備でも攻撃でもね。それから、ネヴェスのすべてが気に入っている。あまり目立たないかもしれないが、ボール奪回や後方からの組み立てでチームを助け、ボール保持時にはスペースやチャンスをつくる、とても特別な選手だ。賢いパスを狙い、ゴール前にも顔を出して、ヘディングでも得点する。完成された選手だ」

「ローマでは、ディバラのプレーは見ていて素晴らしい。どの位置にいても脅威になる。今季のマレンはほかのどのFWよりも上だ。そしてスーレもいる。タイプが違い、技術と品格があり、ドリブルもゴールも決められる。これほど好調なマレンがいれば、ペナルティーエリア内に入ったボールはほぼ必ずゴールにつながる。彼を止めるのは難しい。ディバラはFKでも、エリア際からでも、アシストでもゴールの隅を狙うシュートでも、どんな状況でも危険だ。こういう選手たちは、このような試合で普段以上のものを見せるものだ」

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負傷中のドゥエとクヴァラツヘリアを欠くなか、ルイス・エンリケ監督はデンベレの両脇に若手マユルと、アクリウシュかゴッツを起用する。

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ガスペリーニ監督はペッレグリーニに加え、負傷でレンシュも欠く。マレン、スーレとともに3トップを組む候補では、ディバラがモラより優勢だ。もう一つの争いは右サイドのモリーナとルッリだ。

パリのパルク・デ・プランスで行われる試合は、スウェーデン人のグレン・ニーベリ主審が担当。同じくスウェーデン人のマフボド・ベイギとアンドレアス・ソデルクヴィストが副審、アダム・ラーデバックが第4審判を務める。VARはドイツ人のバスティアン・ダンケルトとポーランド人のトマシュ・クビアトコフスキが担当する。

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予想先発メンバー

PSG（4-3-3）：サフォノフ；ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス；ネヴェス、ヴィティーニャ、ルイス；アクリウシュ、デンベレ、マユル。控え：シュヴァリエ、バル、ベラルド、ザバルニー、ディーニュ、エルナンデス、ボリー、フェルナンデス、ザイール＝エメリ、トーレス、ゴッツ、ンジャントゥ。監督：ルイス・エンリケ。

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ローマ（3-4-1-2）：スヴィラル；マンチーニ、エンディカ、エルモソ；モリーナ、クリスタンテ、コネ、ウェズレイ；スーレ；マレン、ディバラ。控え：ゴッリーニ、デ・マルツィ、クリエラキス、バレルディ、ルッリ、ギラルディ、デ・ローン、ピジッリ、モラ、カストロ。監督：ガスペリーニ。