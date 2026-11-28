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パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグのローマ戦で引き分けた後、最高の形で立て直した。パルク・デ・プランスで圧倒的な戦いを見せ、リーグ・アン首位でのリードを勝ち点6に広げた。

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ルイス・エンリケ監督率いるPSGはボール支配率66％を記録し、ロリアンのゴールに26本のシュートを浴びせた。それでも、10セーブを挙げたGKイボン・ムボゴに支えられる相手を崩すには我慢が必要だった。開始11分までにウスマン・デンベレのシュートがバーをたたき、同じ攻撃でミカ・ゴッツが至近距離からの好機を逃した。32分、セニー・マユルがドロ・フェルナンデスのパスをゴール上隅に決め、ついに均衡を破った。

マユルは前半終了前にもポストをたたいた。67分にはゴッツのお膳立てからデンベレがペナルティーエリア外より低いシュートを決め、リードを2点に広げた。ただ、PSGが終始危なげなかったわけではない。終盤にはマトヴェイ・サフォノフがノア・ムバンバのシュートを阻止。途中出場のクエンティン・ンジャントゥがPKを与えたものの、イブラヒマ・バルデのキックは枠を外れ、その2分後にはデンボ・シラのシュートがポストをたたいた。

以下、パルク・デ・プランスでのPSG選手採点をお届けする。

GK・DF

マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：試合の大半は出番が少なかったが、重要な場面では集中していた。83分にはムバンバのシュートを好セーブ。2度飛び出して背後のボールに対応し、ハイボールも落ち着いてキャッチした。

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アクラフ・ハキミ（8/10）：右サイドバックからPSGで最も多くのチャンスを生み出した。11分のゴッツの決定機を含む4度の好機を演出し、97本中87本のパスを成功させ、10度ボールを奪い返した。

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マルキーニョス（7/10）：主将は守備の中央で落ち着いた一夜を過ごした。75本中71本のパスを成功させ、そのうち11本をアタッキングサードに通した。前半、ロリアンのシュートをわずか1本に抑えることにも貢献した。

ウィリアン・パチョ（7/10）：マルキーニョスと並んで堅実なプレーを見せた。タックルを2度成功させ、6度ボールを回収。PSGが辛抱強く攻撃を組み立てるうえでも大きな役割を果たした。

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リュカ・エルナンデス（7/10）：負傷離脱中のヌーノ・メンデスに代わって左サイドバックを務めた。守備で安定感を示し、75分に交代するまでに3度パスをカットした。

MF

ウォーレン・ザイール＝エメリ（7/10）：精力的かつ正確にプレーし、ボールを失う場面は少なく、86本中84本のパスを成功させた。遠距離からのシュート2本でムボゴを脅かし、60分を少し過ぎた場面ではコーナーキックから得点に迫った。

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ヴィティーニャ（8/10）：PSGのリズムをつくった。128本中123本のパスを成功させ、アタッキングサードへ23本のボールを送り込んだ。80分に交代するまで、ロリアンの守備陣を左右に揺さぶり続けた。

ドロ・フェルナンデス（8/10）：マユルの先制点をお膳立てし、68分にマグネス・アクリウシュと交代するまでに計4度のチャンスをつくった。後半開始直後にはシュートをブロックされた。一方、4度のファウルは、プレスで時に一歩遅れたことを示している。

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FW

ウスマン・デンベレ（9/10）：この試合で最も際立った選手。11分にバーをたたき、その後も両チーム最多となる9本のシュートを放ってムボゴを脅かし続けた。うち5本は枠内に飛び、最後はペナルティーエリア外からの低いシュートでムボゴを破って試合を決定づけた。

セニー・マユル（8/10）：ペナルティーエリア右側から左足でゴール上隅に突き刺し、見事に先制点を奪った。41分にはポストをたたき、2点目を逃したのは不運だった。75分に交代するまで、ボールを失うことも少なかった。

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ミカ・ゴッツ（8/10）：デンベレの得点をアシストし、マユルのシュートがポストに当たった場面につながるクロスを含め、5度のチャンスをつくった。そのうち2度は決定機だった。ただし、11分の至近距離からの好機は決めるべきだった。相手を抜こうとしてボールを失う場面も多すぎた。

途中出場・監督

マグネス・アクリウシュ（6/10）：ドロ・フェルナンデスに代わって出場し、2本のシュートをセーブされた。うち1本はアディショナルタイムのカウンターから訪れた、3-0にする絶好機だった。

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ルーカス・ベラウド（7/10）：マユルに代わって出場し、15分間で精力的にプレーした。守備で5度のプレーを記録し、ゴッツの遠距離からのシュートもお膳立てした。

リュカ・ディニュ（6/10）：エルナンデスに代わって左サイドバックに入り、シンプルなプレーに徹した。

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フェラン・トーレス（6/10）：75分にデンベレと交代して出場。プレーへの関与は限られたが、左サイドでフリーキックを獲得した。

クエンティン・ンジャントゥ（5/10）：忘れたい途中出場となった。80分にヴィティーニャに代わってピッチに立ったが、シラを倒してPKを与え、イエローカードを受けた。PSGにとって最後まで気の抜けない展開を招きかねなかった。アディショナルタイムにはムボゴにセーブを強いるシュートを放った。

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ルイス・エンリケ（7/10）：チームはボールを支配し、余裕を持って勝つには十分すぎるほどのチャンスをつくった。マユルの先発起用も当たった。ただ、最後の交代から間もなくPKを与えるなど、PSGは終盤に隙を見せた。完璧な一夜とは言えなかった。