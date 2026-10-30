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アクラフ・ハキミがサイドバックとして圧巻のプレーを見せ、3ゴールを挙げてパリ・サンジェルマンをル・アーヴル戦の5-1の圧勝に導いた。ジョシュ・マジャに序盤から脅かされたものの、ルイス・エンリケ監督率いるチームは戦術面での優位性を示し、リーグ・アン首位でのリードを維持した。

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PSGはスタッド・オセアンでル・アーヴルを5-1で圧倒し、リーグ・アンのタイトル獲得に向けて快進撃を続けた。試合は意外な展開で始まった。18分、パリ勢の守備陣に生じた珍しい隙を突いたマジャが先制点を奪い、ホームチームがリードした。

しかし、PSGは戦術的に的確な対応を見せ、ミカ・ゴッツのゴールで同点に追いつくと、主将アクラフ・ハキミのこの日3得点のうち最初のゴールで前半をリードして終えた。モロッコ代表のハキミは間違いなくこの夜の主役であり、世界屈指の攻撃的なDFと評価される理由を示した。

後半、エンリケ監督率いるPSGは試合の主導権をさらに強め、ボール保持率71％でル・アーヴルを圧倒した。ハキミは55分に自身2点目を挙げると、セニー・マユルのチーム4点目もアシスト。69分にはハットトリックを達成し、際立った個人技を見せた試合を締めくくった。

期待得点（xG）は2.045対2.78と、意外にもホームチームが上回る接戦だった。それでも、PSGの決定力と優れたボール保持力により、スコアは最下位の相手に対する技術面での優位を反映するものとなった。

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GOAL がスタッド・オセアンでのPSGの選手たちを採点する。

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GK・DF

マトヴェイ・サフォノフ：6/10：ロシア人GKは長い時間、プレーに関わる機会がほとんどなかったが、マジャの巧みな先制点にはなすすべがなかった。

アクラフ・ハキミ：10/10：主将として完璧なパフォーマンス。右サイドバックからのハットトリック（28分、55分、69分）は異例であり、このシステムにおける独自の役割を物語る。得点だけでなく、マユルのゴールとゴッツの同点弾もアシストした。絶えず前方へ駆け上がってハーフスペースを突き、PSGの攻撃を動かす中心となった。

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イリア・ザバルニー：6/10：ウクライナ人DFにとっては比較的静かな夜だった。ただ、ル・アーヴルのボール保持が限られていたにもかかわらず、守備陣が枠内シュートを5本許したことには悔しさが残るだろう。序盤の失点後は立て直し、後半はカウンターへの対応も落ち着いていた。

リュカ・エルナンデス：7/10：堅実で頼りになるプレーを見せ、ハキミとリュカ・ディーニュが自由に前へ出るための守備の安定をもたらした。競り合いの大半を制し、ビルドアップの第1段階でも重要な役割を果たして、素早く中盤へボールを運んだ。

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リュカ・ディーニュ：7/10：左サイドでバランスの取れたプレーを見せた。必要な場面では幅を取りつつ、主に内側へ絞って守備の形を維持した。サイドからのボール供給は引き続き脅威となり、前半はゴッツと好連係を見せた。

MF

ウォーレン・ザイール＝エメリ：8/10：10代の逸材は、再びPSGの中盤の中心となった。プレッシャーを受けてもボールを失わず、中央を持ち上がる力が重要だった。中央での競り合いを支配し、ル・アーヴルが序盤の得点後に勢いを保つことを許さなかった。

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ドロ・フェルナンデス：7/10：中盤の底を担うために必要な戦術的規律を示した。ハキミが前に出る際には低い位置にとどまってセンターバックを守り、優れたポジショニング判断と狭い場所での正確なパスを見せた。

セニー・マユル：9/10：若手選手による際立ったパフォーマンス。28分には巧みなパスでハキミの1点目をアシストし、62分には自らも得点を記録した。ライン間での動きは、ル・アーヴルの中盤を絶えず苦しめた。

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FW

マグネス・アクリウシュ：7/10：得点もアシストもなかったが、相手DFを持ち場から引き出し、ハキミとマユルが突くスペースを生み出した。ターンする際の技術の高さは、エンリケ監督の戦術において引き続き重要な武器だ。

フェラン・トーレス：6/10：いつもどおり献身的に最前線を務めたが、決定機にはなかなか恵まれなかった。むしろ相手を引きつける役割を果たし、ル・アーヴルの3バックを広げることで、内側に入るウイングと攻撃参加するサイドバックが脅威を与えられるようにした。

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ミカ・ゴッツ：8/10：26分に重要な同点ゴールを挙げ、先制を許したPSGを落ち着かせた。サイドでは縦への推進力と積極性を見せ、終盤に交代するまで何度もマークする相手を突破した。

交代選手・監督

リュカ・ベラルド：6/10：PSGが試合を締めくくるために守備を強化する中、63分にアクリウシュに代わって出場。ボールを持っても落ち着いており、守備ラインに難なく加わった。

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ダヴィド・ボリー：採点なし：71分、ハットトリックを達成したハキミにふさわしいスタンディングオベーションを送る形で、そのハキミに代わって投入された。すでに勝負が決した試合で、プレーに関わる機会はほとんどなかった。

カンタン・ンジャントゥ：採点なし：終盤にゴッツに代わって出場し、多くのゴールが生まれた試合で貴重な出場時間を得た。

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ルイス・エンリケ：9/10：エンリケ監督の戦術構想は完璧に実行された。序盤に失点しても慌てず、自チームの技術的な優位によって最終的には相手を圧倒できると信じた。ハキミに完全な自由を与えた判断が、この試合を決定づける一手となった。