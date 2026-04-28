PSG対バイエルン・ミュンヘン戦で審判の誤審？ 審判の「重大なミス」が明るみに出る

火曜日の夜、パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンの試合は5－4の激戦だったが、サンドロ・シェーラー主審の判定も話題になっている。前半、スナイデルはシェーラーがウィリアン・パチョのルイス・ディアスに対するファールでPKを宣告したのは誤りだと主張した。

開始15分、ウィリアン・パチョがルイス・ディアスにファウルしたとしてPKが宣告されたが、スナイデルは「正当ではない」と主張する。

「これはバイエルンへの完全な贈り物だ」とスナイデルはZiggo Sportのスタジオで語り、「さらに、この状況でVARが画面に呼び出されなかったのは極めて不可解だ」と続けた。

「まずディアスがパチョの足に当たっている。それが明白だ。スライディングはその後で、そもそもディアスのファウルだ。実際には逆のファウルだった」

「早送りすると、ディアスが『自分のミスだ』と地面を叩いている。PKをもらえると思っていなかった証拠だ。」

「フォワードならPKと分かれば審判にアピールする。だがディアスはそんな素振りを見せなかった。彼も我々と同意見だろう」

後半にPSGに与えたPKも疑問だった。デイヴィスに当たったボールが腕に軽く触れただけだが、VAR確認後もPKが宣告された。