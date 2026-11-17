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フランスサッカー連盟（FFF）会長のフィリップ・ディアロは、来年3月のFIFA会長選でジャンニ・インファンティーノに挑むと広く予想されている。ディアロはパリ・サンジェルマン幹部のナセル・アル・ケライフィとの協議を経て、欧州側の有力候補として浮上した。

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ディアロ、インファンティーノへの挑戦に動く

FIFA会長選を巡る情勢は、今後数カ月で大きく動きそうだ。 FFF会長のフィリップ・ディアロ が、来年3月に予定される選挙への正式な立候補を表明すると強く見込まれている。現職のジャンニ・インファンティーノは最近まで、対立候補がいないまま再選を目指していた。

しかし、欧州サッカーの統括団体であるUEFAは、会長職を争える有力な対抗馬を水面下で積極的に探してきた。そしてディアロが、欧州の利益を代表する候補として浮上した。世界のサッカー界を率いる座を懸け、インファンティーノとの一騎打ちに臨む準備を進めており、会長選は一転して競争を伴うものとなった。

アル・ケライフィが重要な役割

ディアロの会長選出馬に向けた動きには、サッカー界の有力者たちが大きな影響を与えている。『ル・フィガロ』によると、PSG会長のナセル・アル・ケライフィが、この動きを後押しする中心的な役割を担ってきた。欧州クラブ協会（ECA）の会長も務めるアル・ケライフィは、FFF会長のディアロと複数回にわたり協議したと報じられている。

カタール出身のアル・ケライフィは、ディアロに立候補してインファンティーノと正式に争うよう強く促した。アル・ケライフィ自身は以前、会長選に出馬する機会を辞退したとみられている。これを受け、UEFAはその役割を担う別の欧州候補を探し始めた。

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UEFA、FFF会長の支持で結束

欧州側にとって、インファンティーノに対抗できる候補を見つけるのは容易ではなかった。アーセナルの元監督 アーセン・ヴェンゲルにも候補として積極的に打診した が、フランス出身のヴェンゲルは最終的に、 会長選への出馬要請を断った 。

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ヴェンゲルとアル・ケライフィが正式に出馬を見送るなか、UEFA会長のアレクサンドル・チェフェリンもディアロへの強い支持を表明した。チェフェリンとアル・ケライフィの足並みのそろった支持は、FIFAに新たな指導者を迎えようとする欧州側の緊密に連携した動きを示している。

両者の支持は、会長選に臨むディアロに大きな政治的優位をもたらす。これにより、ディアロは激しい選挙戦に単独で挑むわけではなくなる。

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正式な立候補表明は間近か

欧州の主要関係者から確固たる支持を得たディアロは、近く正式に立候補を表明すると見込まれている。その後は、世界規模の支持基盤を築くという難しい課題に取り組むことになる。

FFF会長が3月の選挙に向けて選挙運動の計画を立て始める今後数カ月は、極めて重要になる。サッカー界の将来のためには指導者の交代が必要だと、世界各地の加盟協会を説得しなければならない。

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2016年からFIFAを率いるインファンティーノにとって、現体制を脅かす有力な対抗馬が現れたことになる。世界のサッカー界の頂点を巡る、注目の政治的な争いが始まろうとしている。