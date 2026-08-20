パリ・サンジェルマンのファンがミカ・ゴッツを絶賛している。フランスのクラブは水曜日、アタッカーの初トレーニング映像を公開し、コメントが殺到した。

ゴッツは先週、アヤックスからPSGへ移籍した。この移籍には5000万ユーロを超える金額が動いている。

ベルギー人ウイングのゴッツは、アムステルダムのクラブで通算115試合に出場し、26得点28アシストを記録した。アヤックスではファンの人気者へと成長した。

来季からはフランスでプレーすることになり、現地でもすでにサポーターを熱狂させている。「プレーの流れで分かるし、顔を上げてプレーしているところもそうだ。右足も左足も使えて、技術的にも非常に余裕がある。PSGの偉大な選手になるだろう」と、あるファンはその映像に反応した。

また、ゴッツがアクラフ・ハキミやヴィティーニャと笑顔で映っている様子も撮影されており、これは良い兆候だと受け止められている。「初日からみんなに笑いかけられ、話しかけられ、一緒に笑ってもらえるなんて、トレーニングで本当に怪物級のレベルを見せているに違いない」と、あるサポーターは述べている。

「まるでずっと前からチームの一員だったかのように練習している」と、別のファンも称賛した。「これはかなり期待できそうだ」と書く人もいる。数多く寄せられた好意的な反応の、ほんの一部にすぎない。



