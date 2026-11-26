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バイエルンはOSCリール戦で今季初黒星を喫した。復帰した選手たちは希望をもたらすが、現在最大の問題は解決できない。それでも、今季の大きな目標を深刻に懸念するのはまだ早い。

2026年11月のバイエルンを一つのプレーで表すなら、OSCリール戦でのアレクサンダル・パブロヴィッチのオウンゴールだろう。イーサン・エンバペのシュートがポストに当たり、パブロヴィッチの足元へ跳ね返った。 不意を突かれたパブロヴィッチは、制御できないままボールを自陣のゴールに押し込んでしまった 。決勝点となったこの失点でスコアは1-2に。バイエルンの苦境を見事に象徴する場面だった。

バイエルンは何週間もの間、あらゆる逆境に耐えてきた。ジャマル・ムシアラの病気、ヨシュア・キミッヒの父親の死、ヴァンサン・コンパニの倒れたことによる離脱、そして相次ぐ負傷者。そうした苦境のさなか、ちょうど3週間前には敵地でアトレティコ・マドリーを2-0で下す見事な勝利も挙げた。今では遠い昔のことのように感じられる。

それ以降、バイエルンは主将マヌエル・ノイアーに加え、攻撃陣で最も優れたハリー・ケインとミカエル・オリーズも失った。これは自分たちの責任ではない。一方で、クラブ首脳陣はムシアラに対する公然の攻撃によって、不要な火種を自ら作った。すべてが重なり、限界に達したようだ。

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金曜日には、ブンデスリーガで残留を争うケルンをホームに迎えながら、物足りない引き分けに終わった。リール戦では選択肢を欠くコンパニが、バイエルンで指揮を執って以来、おそらく最も奇妙な先発メンバーを起用した。パブロヴィッチがトップ下、コンラート・ライマーがセンターフォワードで先発したのだ。まずまずの前半に先制したものの、主力を欠くチームは後半、コンパニ体制でめったに見られない、あるいは一度も見たことがないほど低調な出来に終始し、 今季初黒星を喫した 。バイエルンはここからどう立て直すのか。

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PSGの例はバイエルンを安心させるはずだ

まず待っているのは、今のバイエルンが最も避けたい過密日程だ。週2試合を戦う週がさらに2週続く。ただ、その中で本当に重要なのは、来週火曜日にホームで行われる、2部首位ヘルタ・ベルリンとのDFBポカール・ラウンド16だけだ。ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでこの時期に取りこぼすのは痛いが、それ以上ではない。これほど苦しい時期を迎えるなら、春より今の方がいい。厳しい状況にあるとはいえ、今季の大きな目標が現時点で深刻な危機にさらされているわけではない。

ブンデスリーガでは首位ドルトムントとの勝ち点差は2で、ウインターブレイクまでの相手は比較的戦いやすい。チャンピオンズリーグでも、ラウンド16への直接進出圏となる8位との差は勝ち点2だ。クリスマス前に残るのは、下から2番目のスラヴィア・プラハを迎えるホームゲームのみ。その後は敵地でマンチェスター・ユナイテッド、ホームでベティスと対戦する。3勝すればバイエルンの勝ち点は17となる。リーグフェーズ導入以降、ここまでは常に勝ち点16で上位8チームに入れている。

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もちろん、プレーオフを回避できるに越したことはない。しかし、過去2シーズンが示したように、それが最終的な結果を左右するとは限らない。パリ・サンジェルマンはどちらのシーズンも追加のラウンドを戦い、最後にはいずれも優勝した。

IMAGO

バイエルン：前線でハリー・ケインに代われるのは誰か？

選手の顔ぶれには、まもなく改善が見込める。ジャマル・ムシアラはリール戦で復帰後2度目の途中出場を果たし、ルイス・ディアスも同時に復帰した。土曜日のハンブルガーSV戦では、ミカエル・オリーズもメンバーに戻る可能性がある。火曜日のヘルタ戦では、3人とも先発候補になるだろう。

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だが、現在最大の問題は、この実力者3人がそろっても解決できない。センターフォワードの不在だ。ハリー・ケインは脛腓靱帯断裂により、3月まで離脱する見通し。チーム内で最良の代役となるセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリも、あと数週間は欠場する。代役として起用されたライマーはリール戦で精力的にプレスをかけたものの、ゴール前では脅威になれなかった。ケルン戦でセンターフォワードを務めたトム・ビショフとレナート・カールも存在感を示せなかった。コンパニが近く、オリーズかディアスをこの位置で試す可能性もある。

有望株バスティアン・アソモにチャンスを与えるのも自然な選択だ。16歳のアソモは現在、得点を量産している。ドイツU-17代表では3試合で8得点、バイエルンのリザーブチームではレギオナルリーガで2試合連続の2得点を記録。 水曜日のユースリーグでのリール戦勝利にも、1得点1アシストで貢献した。 トップチームでも通用することは、夏のプレシーズンですでに証明している。4試合に出場して2得点を挙げた。身長190cmのアソモなら、現在起用できるほかの候補とは違い、ペナルティーエリア内でフィジカル面の存在感も発揮できるだろう。

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スポーツ部門の首脳陣は、少数精鋭のチーム編成について、クラブ育ちの若手がより早くチャンスを得られることも理由に挙げてきた。1年前には、その道を通じて当時17歳のレナート・カールが飛躍を遂げた。ならば今、才能豊かなアソモを試してみてはどうか。

バイエルン：コンパニ監督は「戦いを楽しみたい」

ただ、今季の目標を危うくしないためには、バイエルンは冬の間に、以降のはるかに厳しい試合に備えて、ケインの控えとなる経験豊富な選手の獲得に必ず動くべきだ。33歳のケインが予定する3月の復帰直後からフル稼働でき、以前の水準のパフォーマンスを発揮できる保証はない。 ニャブリとサイバリはそのポジションでプレーできるが、本来の適性が最も高い位置ではない。

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あらゆる問題にもかかわらず、コンパニ監督はリールでの敗戦後、冷静さを強調した。明確に批判したり、さらなるプレッシャーをかけたりする代わりに、ここから巻き返そうという前向きな姿勢を生み出そうとした。監督はDAZNのインタビューで、今は「戦いを楽しむ」ことが大切だと、ほぼ同じ言葉で3度も語った。

戦いを楽しむことに加え、ムシアラを巡る議論が終われば、目先の結果にとっても間違いなくプラスだろう。 水曜日の朝に出された声明は、そのための第一歩だった 。だが、副主将ヨシュア・キミッヒはリールでチームメイトを擁護し、クラブ首脳陣を批判したことで、この火種を再び大きくした。その擁護は理解できるものだ。 キミッヒは首脳陣のムシアラへの対応を「絶対にあってはならないことで、バイエルンらしくない」と評した 。影響力のある首脳陣が、この発言を黙って受け流すかは疑問だ。