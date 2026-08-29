「チャンピオンズリーグやワールドカップで優勝したという理由だけで、1人の選手にバロンドールを与えることはできない」と、このポルトガル人は、日曜日に本拠地エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われる昇格組FCマラガ戦を前にしたレアルの記者会見で語った。

その代わりに、そのような賞は、一時代を築き、現役引退後もこのスポーツ界に不在を感じさせるような選手たちに与えられるべきだという。モウリーニョは「私にとって、バロンドールは、プレーをやめたときに私たちが永遠に恋しく思うような選手の1人に与えられるべきだ。私はマラドーナ、ロナウジーニョ、ロナウド、クリスティアーノ、メッシ、ジズー、ローター・マテウスを恋しく思っている……。私はこうした人たちが恋しい」と話した。

チームの成功を主に称えるべきだというのであれば、モウリーニョの論理では、よりふさわしい別の選択肢がある。「チャンピオンズを称えたいのなら、バロンドールはルイス・エンリケに与えるべきだ。チームを代表する、監督版のバロンドールとしてね。あるいはスペイン代表に。ミスター・デ・ラ・フエンテは間違いなく監督版バロンドールに値する。それこそが、歴史に刻まれるチームに対する大きな表彰になる」とモウリーニョは述べた。

Getty Images

ジョゼ・モウリーニョはバロンドールの授与をどう批判しているのか？

個人のパフォーマンス水準は別個に見られるべきだというのが、彼の考えだ。「世界最高の選手は別の話だ。パリ・サンジェルマンの選手である必要も、スペイン代表の選手である必要もない」とモウリーニョは説明し、こう続けた。「世界最高の選手は2人、3人、あるいは4人いる。私たちはそれが誰で、どこにいるかを知っている。そして彼らはここにいる。そして、この夏に個人として歴史を作ったのが誰なのかも、私たちは知っている」

さらに、63歳のモウリーニョは、選考者たちの基準に対して懐疑的な見方ものぞかせている。「バロンドールは、もしかしたら政治的なものでもあるのかもしれない。そして政治が絡んでくるなら、私はあまり好きではない。バロンドールについての私の意見は君たちも知っているだろう。スペイン代表でも、パリ・サンジェルマンでも、今さら何か新しいものを発明するつもりはない。選手？ それは別の話だ」とモウリーニョは語った。

第70回バロンドール授賞式は10月26日（月）に予定されており、特別な新要素もある。 この節目を記念し、名誉あるこのガラは初めてパリではなくロンドンで開催される。 1956年からFrance Football は毎年、前シーズンの最優秀選手にバロンドールを授与している。

Getty Images

バロンドールの選考はどう行われるのか？

バロンドールの選考では、2025年8月1日から2026年7月31日までの期間が評価対象となる。クラブレベルでのパフォーマンスに加え、北米で開催される2026年ワールドカップも評価に含まれる。

投票は、FIFAランキングで上位100か国に入る国々から集まった計100人のジャーナリストによって行われる。各メディア代表は公式ショートリストから個人のトップ10を選び、段階的にポイントを配分する。1位には15ポイント、2位には12ポイント、3位には10ポイント、4位には8ポイント、5位には7ポイントが与えられる。6位から10位には、それぞれ5、4、3、2、1ポイントが付与される。

バロンドール：過去10年の受賞者

年 受賞者 2025 ウスマン・デンベレ 2024 ロドリ 2023 リオネル・メッシ 2022 カリム・ベンゼマ 2021 リオネル・メッシ 2020 授与なし 2019 リオネル・メッシ 2018 ルカ・モドリッチ 2017 クリスティアーノ・ロナウド 2016 クリスティアーノ・ロナウド 2015 リオネル・メッシ







