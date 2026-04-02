PSGはWHOOPと提携し、トレーニング、回復、そしてファン体験の新たな形を提案します

パリ・サンジェルマンは、ウェアラブル技術企業であるWHOOPとの複数年契約を発表しました。これにより、WHOOPは2029年まで同クラブの「公式ヘルス＆フィットネス・ウェアラブル」となります。この契約により、WHOOPは男子チームおよび女子チームの両方で「プレミアムパートナー」に指名され、トップレベルサッカーにおけるイノベーションの最前線に立ち続けるというPSGの取り組みがさらに強化されます。

PSG、WHOOPのテクノロジーでデータ駆動型のパフォーマンスを追求

この提携の一環として、PSGの選手たちはWHOOPの先進的なウェアラブル技術を利用できるようになります。この技術は、心拍数、心拍変動（HRV）、睡眠、身体的負荷、ストレスといった主要な生理学的指標に関するリアルタイムのインサイトを提供するように設計されています。

目標はシンプルです。パフォーマンスを最適化することです。

データを個人に合わせた推奨事項に変換することで、選手やパフォーマンススタッフは、過酷なシーズンを通じてトレーニング負荷を微調整し、回復サイクルを改善し、全体的な身体コンディションをより適切に管理できるようになります。

PSGの最高収益責任者（CRO）であるリチャード・ヒーズルグレイブ氏は、このパートナーシップが、パフォーマンスとウェルビーイングの限界を押し広げようとするクラブの広範な野心を反映していると述べました。「WHOOPとの提携により、最先端のテクノロジーを通じてアスリートが自身の身体状態をより深く理解し、向上させられるよう支援することで、我々は新たな一歩を踏み出します」と彼は語りました。「このパートナーシップは、パフォーマンスをより身近なものにすると同時に、誰もが自身のウェルビーイングと回復をより適切にケアできるよう支援するという、我々の野心を体現するものです。」

現代のサッカーのために築かれたパートナーシップ

この提携はロッカールームの枠を超えています。PSGとWHOOPは、この契約を、アスリートの健康、回復、データを意思決定の中心に据えるという、エリートスポーツにおける広範な変革の一環として位置づけています。

WHOOPのグローバルマーケティング担当副社長、ブライアン・カーティン氏は、この提携がもたらす世界的な可能性を強調しました。「パリ・サンジェルマンは、スポーツ界だけでなく、世界の文化全般において最も影響力のあるブランドの一つです」と彼は述べました。「私たちは共にパフォーマンスの概念を再定義し、アスリートやファンが自身の身体を理解し、よりスマートにトレーニングし、より効果的に回復し、最高のパフォーマンスを発揮するためのツールを提供していきます。」

新たな取り組みでファンも恩恵を受ける

シーズンを通じて展開される一連のグローバルなプロモーション活動を通じて、サポーターもこのパートナーシップに参加できるようになります。PSG RunイベントからICP – La Maison体験まで、このコラボレーションは、エリート選手たちが活用しているのと同じパフォーマンスに関する知見をファンにも提供することを目指しています。

WHOOPのブランドは、PSGの次なるリーグ・アン戦においてパルク・デ・プランスで初登場し、LEDボード、3Dコーナー看板、デジタルマッチデープラットフォームなどで展開されます。

PSGはピッチ内外で引き続き先導役を務めます

2025年にクラブ史上初となるUEFAチャンピオンズリーグ優勝を果たしたばかりのPSGは、ピッチ内外でその影響力を拡大し続けています。5億人を超える世界的なファン層と、スポーツ、ファッション、文化の交差点における高まる評価を背景に、このようなパートナーシップは、PSGがサッカー界で最も先見性のあるクラブの一つであるという地位をさらに確固たるものにします。

2029年までWHOOPと提携することで、PSGはデータ、科学、パフォーマンスが密接に結びつき、わずかな差がトップレベルでの勝敗を左右する未来に向けて、さらに注力していく。