共有 GOALをGoogleでフォロー

パルメイラスはモンテビデオでエストゥディアンテスを1-0で下し、4度目のコパ・リベルタドーレス制覇を達成。インターコンチネンタルカップでは、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンとの決勝に進む可能性がある。アベル・フェレイラ監督は選手たちの動きと創造性を称賛。チームはカタールでの大会と2029年クラブワールドカップへの出場権を手にした。

広告

パルメイラスがリベルタドーレス杯制覇、PSGとの対戦へ前進

パルメイラスは土曜日、モンテビデオのセンテナリオ・スタジアムでエストゥディアンテスに1-0で勝利し、4度目のコパ・リベルタドーレス制覇を達成した。これにより、12月にカタールで開催されるFIFAインターコンチネンタルカップへの出場権を獲得。決勝には2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンが直接進出して待ち受ける。決勝点を挙げたラモン・ソサの活躍で、パルメイラスは中東行きを決めるとともに、2029年クラブワールドカップへの出場権も確保した。

この優勝でパルメイラスは、リベルタドーレス杯で最も多く優勝したブラジルのクラブとしてフラメンゴに並んだ。通算優勝回数でも、フラメンゴ、リーベル・プレート、エストゥディアンテスと並ぶ歴代4位タイとなった。

「真の芸術家は選手たち」、アベル監督が明かす勝利の戦術

パルメイラスでの獲得タイトルを12に伸ばし、うち3度のリベルタドーレス杯制覇を含むクラブ史上最多タイトル獲得監督となったアベル・フェレイラ監督は、勝利につながった戦術を明かした。アルトゥールとジョン・アリアスが交互に動き出すことで、ブラジル流の組み立てとアルゼンチン流の縦への攻撃を融合させたという。

フェレイラ監督は『ESPN』に「私が伝えたのは、彼らは異なるラインでプレーしなければならないということだ。アルトゥールが下がったときは、アリアスが前に抜け出さなければならなかった」と語った。「ブラジルのサッカーは後方から攻撃を組み立て、そこから前へ攻める。アルゼンチンのサッカーはより前への意識が強い。私はその2つを組み合わせる。一方が後ろに動けば、もう一方は前に動かなければならない」

広告 広告

フェレイラ監督は、コーチ陣は基本の形を整えるだけで、その後は選手たちに試合の行方を委ねたと強調した。「その先に何をするかはアリアスが決めることであり、我々のアルトゥールが決めることだ。私が彼らに求めるのは動き方だけだ。率直に言えば、真の芸術家は選手たちなのだから。監督は物事を複雑にしないようにすればいい」

Related Topics

記録を重ねるパルメイラスとインターコンチネンタルカップの大会方式

土曜日の勝利でパルメイラスは2020年以降のタイトル獲得数を13に伸ばした。また、2026年のノックアウト方式の試合でクラブ記録となる連勝を11に伸ばし、主将グスタボ・ゴメスはクラブ記録となる14タイトル、17度の決勝進出を達成した。

6チームが参加するFIFAインターコンチネンタルカップでは、UEFAチャンピオンズリーグ王者のPSGが決勝に直接進出し、残る5つの大陸王者がそれ以前のノックアウトラウンドを戦う。2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート王者アル・アハリと、2026年OFCプロフェッショナルリーグ王者オークランドFCは、FIFAアフリカ・アジア・太平洋カップで2025-26シーズンのCAFチャンピオンズリーグ王者マメロディ・サンダウンズと対戦する権利を懸け、1回戦のプレーオフを戦った。パルメイラスはFIFAダービー・オブ・ジ・アメリカズの2回戦から出場する。

広告

パリ・サンジェルマンとの対戦まで続く過酷な日程

12月16日午後1時（ブラジリア時間）のFIFAインターコンチネンタルカップ決勝でPSGと対戦する可能性があるパルメイラスには、それまでに2大陸にまたがる過酷な日程が待ち受ける。

パルメイラスはグレミオとのコパ・ド・ブラジル決勝を戦い、そのわずか3日後の12月9日には、ジャシム・ビン・ハマド・スタジアムで2026年CONCACAFチャンピオンズカップ王者トルーカと対戦する。この試合の勝者は、PSGとの対戦権を懸けて12月12日にマメロディ・サンダウンズとのFIFAチャレンジャーカップ・プレーオフに臨む。