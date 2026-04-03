PSGは優勝争いで躓くことなく、リヴァプールとのチャンピオンズリーグの激戦に万全の態勢を整えているようだ

パリ・サンジェルマンは金曜日、リーグ・アンの優勝争いにおいて大きなアドバンテージを築いた。ルイス・エンリケ監督率いるチームはトゥールーズに3-1で勝利し、同じく27試合を消化し、土曜日にリールOSCと対戦する2位のRCランスに4ポイントの差をつけた。

ウスマン・デンベレは前半半ば、ペナルティエリア外からシュートを放ち、その見事な一撃がゴール上隅に突き刺さった。しかしPSGの喜びはわずか4分間しか続かなかった。ラスムス・ニコライセンがヘディングで同点ゴールを決め、トゥールーズが追いついたからだ。

PSGはこの同点ゴールに慌てることなく、数分後には再びリードを奪い返した。クヴィチャ・クヴァラツヘリアがコーナーキックをヘディングで合わせ、デンベレが今夜2点目を決めた。このウイングは後半開始直後にハットトリックを達成したかに見えたが、オフサイドの判定によりゴールは取り消された。

エンリケ監督は、チャンピオンズリーグ準々決勝のリヴァプールとの第1戦を見据え、スター選手を温存するため、終了20分以上を残してクヴァラツヘリアをベンチに下げた。その間、PSGはボール支配率で優位に立ったが、リードを広げることはできなかった。

PSGはゴンサロ・ラモスが鮮やかなシュートで3-1と決め、リードを難なく守り切り、リーグ・アンの優勝争いにおいて重要な勝ち点を獲得した。水曜日にはリヴァプールがパルク・デ・プランスを訪れ、4月14日にはアンフィールドでの第2戦が予定されている。