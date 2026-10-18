「PSGはミカ・ゴッツとの契約を破棄し、アヤックスに送り返すべきだ」

ニコ・ダイクスホールンは、ミカ・ゴッツがパリ・サンジェルマンでほとんど出場機会を得られていないことを残念がっている。ベルギー人FWには、まだアヤックスでプレーしていてほしかったと、Het Nieuwsbladのコラムに記した。

ゴッツは昨夏、4500万ユーロでアヤックスからPSGに移籍した。パリでは今のところ途中出場にとどまっており、直近のマンチェスター・シティ戦（2-4で勝利）とRCストラスブール戦（1-3で勝利）では、ベンチから出場することすらなかった。

ダイクスホールンには、ゴッツが今夏、チャンピオンズリーグ王者への移籍を決めたことが理解できないという。「こう考えてみてほしい。雑誌『Auto & Man』に記事を書いている人が、ニューヨーク・タイムズから週刊コラムを書かないかと声をかけられるようなものだ」





ダイクスホールンは、ゴッツがまだアヤックスでプレーする姿を見たかった。コラムニストである彼は、アヤックスがハイドゥク・スプリト戦（1-2で敗戦）でひどい試合をするのを目にした。「サッカーの醜いものすべてがスプリトに集まっていた。試合前の乱闘、負傷したサポーター、3度も煙に包まれたスタジアム、警察に誘導されてスタジアムから退出させられるサポーター。そして、いざ試合が始まれば、私がこの40年で見た中で最も醜いアヤックスのサッカーだった」

続いて、ゴッツとアヤックスが現在置かれた状況を比較した。「彼らは切り離された一卵性双生児のようだ。どちらも不幸だ。ミカはスペイン人監督の下でくすぶり、アヤックスもスペイン人監督の下でくすぶるだろう」

最後にダイクスホールンは、冗談めかして異例の措置を訴えた。「契約書を破り捨てるべきだ。プロサッカーでは非常に珍しいことをしなければならない。悲惨な決断を撤回し、人生の幸せを選ぶのだ。契約書を破り捨て、ミカにアヤックスを引っ張ってもらおう。アヤックスのミシェル監督には、スペイン語が主要言語の国でクラブを指導してもらえばいい」と締めくくった。