確かに、この比較はいささか大げさで、ところどころ無理があるのは否めない。だが、根本の部分ではやはりどこか的を射ている。ここ最近のヘルタ・ベルリンには、パリ・サンジェルマンの面影が漂っている。

なぜか。PSGは周知の通り、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ制覇という大きな目標を長年追い続けてきた。ネイマール、キリアン・エムバペ、リオネル・メッシといった高給取りのスーパースターたちが、パリのクラブを悲願の場所へ導くはずだったが、毎回あと一歩で届かなかった。そして3人の圧倒的なスターがいなくなった最初の年、ついにビッグイヤーを手にした。しかもその翌シーズンには、いきなり2度目の優勝まで果たした。

一方のヘルタでは、「ビッグ・シティ・クラブ」として、できる限り欧州カップ戦の常連になろうとした壮大に失敗した演出が、まだほんの数年前のことだ。その上昇気流は紙の上から現実へ移ることはなく、遅くとも2023年の降格で完全にごみ箱行きとなった。その後、ヘルタは明らかに身の丈に合った戦いを強いられたが、2部という枠内ではなお華やかな存在であり続けた。少なくとも、首都の名門を本来あるべき場所、すなわちブンデスリーガへ戻そうという期待を背負って加入したビッグネームという点ではそうだった。ファビアン・リーゼ、ミヒャエル・キュイザンス、ディエゴ・デンメ、ミハウ・カルボフニク。だが昇格プロジェクトは、この3年間いずれも実を結ばなかった。

なぜヘルタ・ベルリンはファビアン・リーゼらを売却したのか？

その状況が、よりによって今、トップスターや高給取りの大半がいなくなったタイミングで変わるのだろうか。PSGとは違い、ヘルタの著名選手流出には単純に財政的な理由がある。資金難のベルリン勢は、膨れ上がった負債を少しずつ減らすために現金が必要で、そのため主力選手の売却を強いられた。リーゼ（ヴォルフスブルクへ）、GKティアルク・エルンスト（フェイエノールト・ロッテルダムへ）、キュイザンス（RCランスへ）の3人で、移籍金収入は合計1650万ユーロに上った。さらに高額年俸の削減にもつながり、カルボフニク（フリーでバシャクシェヒルへ）やデンメ（現役引退）に支払っていた給与も不要になった。

加えて、自前のタレントである超逸材ケネット・アイヒホルン（バイヤー・レバークーゼンへ）や攻撃的選手マルテン・ヴィンクラー（RSCアンデルレヒトへ）までも売却したことで、ヘルタは夏の移籍市場でほぼ3000万ユーロの収入を記録した。その一方で、1年前には昇格候補ナンバーワンと目されていた“老貴婦人”が、この大幅な戦力低下をピッチ上でどう補うのかについては各所で懐疑的な見方が広がっていた。

転落の可能性をはらむ難しいシーズンになるのではないか。しかもシーズン開幕2週間前の時点で、数多くの有力選手の退団に対し、新戦力はまだ1人も加わっていなかった。ベルリン勢はこの時点で、ドイツ1部・2部の全36クラブの中で唯一、まだ新加入選手を獲得していなかった。「この戦略がうまくいくと信じなければならない。このクラブには、我々が真面目に、堅実に進めるだけの価値がある」と、CEOのペーター・ゲーアリヒ博士は辛抱を求めていた。

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それからおよそ2カ月半後、ヘルタは夏に向けられていた数々の疑問符を、ひとまず極めて大きな感嘆符へと変えてみせた。2部で唯一の無敗を維持するクラブとして、首都のクラブは開幕6試合で6勝を挙げ、2.ブンデスリーガの首位に立っている。さらに降格組ヴォルフスブルクに7ポイント差をつけ、4位に対してすでに小さくない余裕も築いている。いわば「ミニPSG効果」が、少なくとも現時点では表れているのだ。

ヘルタ・ベルリンの新たな戦い方を特徴づけるもの

「我々は、自分たちがどうプレーしたいのかという新しいやり方を導入した」と語るのは、失望の残る昨季にもかかわらず続投となったシュテファン・ライトル監督だ。そのライトルにとって、この新たな戦い方こそが夢のようなスタートの土台となっている。新生ヘルタのサッカーの要点はこうだ。高強度、ピッチ全体でのマンツーマン、より高い位置からのよりアグレッシブなプレッシング、そしてボール奪取後はゴールへ一直線に向かう。要するに、ベルリン勢のサッカーは以前よりも大胆で、より挑発的になり、ここ数年のような地味さは薄れた。

「我々は強度高くプレーし、内容的にも良いサッカーができている。勇敢で、支配的だ」とライトルはBildに説明し、この新たなアプローチは「今いるスカッドにより合っている」と強調した。それに呼応するように、下部組織出身のリヌス・ゲヒターとセンターバックで非常に機能するコンビを組むニクラス・コルベも、先日クラブ公式サイトでこう語っている。「この戦い方は自分にすごく合っています。自分はスピードを生かすタイプだからです。ほぼピッチ全体でオープンな1対1になると、時には相手のペナルティーエリア付近に立っていても、数秒以内に自陣へ戻らなければならない。そうなると走力勝負がたくさん生まれます。そういう場面は苦ではないですし、むしろ逆です。自分の強みは、深いボールを守るところにあると思っています」

その後ようやく加えることができた数少ない補強も、ここまではおおむね理にかなった戦力強化であることを示している。とりわけ目立つのが、4人の新戦力のうち唯一、第1節前に獲得できたオルワセウン・アデウミだ。バーンリーFCからのレンタルで加入した21歳のオーストリア人は、リーグ戦ここまで6試合で3得点を記録し、攻撃陣に大きな活気をもたらしている。

新加入ペデルセンが新生ヘルタのサッカーを絶賛「これが最高なんだ」

FCアウクスブルクから15万ユーロの掘り出し物として加入し、移籍金が支払われた唯一の新戦力であるマッズ・ペデルセンは、4バックの左で全く助走期間なしに大当たりとなり、すでに2アシストを記録している。「ここで起きていることは本当にすごい。僕たちは大きなリスクを背負ってプレーしている。それが最高なんだ。監督は僕にどんどん前へ出ていくことを許してくれる」と、ペデルセンは代表ウィーク直前のドレスデン戦での2-1勝利後に熱っぽく語った。これは2026/27シーズンの2部開幕6試合での6連勝目だった。

バイヤー・レバークーゼンからレンタル加入したファリド・アルファ＝ルプレヒトも、少なくともジョーカーとしての資質はすでに示しており、オスナブリュック戦の3-1勝利では終盤に試合を決定づける3点目を決めた。唯一、クラブ・ブルージュからのレンタルで加わったセンターフォワードのグスタフ・ニルソンだけは、ここまでまだ強い印象を残せておらず、もう少し順応の時間を必要としている。

もっとも、ヘルタはクラブ内からのブレイク組にも頼ることができている。中盤のケビン・セッサや攻撃的なヨン・ダグル・トルステインソンはその代表例だ。以前はほとんど見限られかけていた選手が、実績ある名前の退団によって必要なスペースを与えられたことで、突如としてまったく別の役割を担うようになるという現象を体現している。

昨季のセッサは大半が準レギュラー扱いで、トルステインソンも2026年上半期には出場機会がほとんどなくなった結果、ノルウェーのブラン・ベルゲンへレンタルに出されていた。だが今やこの2人は絶対的な主力となり、それぞれがこの素晴らしいシーズンの滑り出しに大きく貢献している。トルステインソンがドレスデン戦で見事なミドルシュート2発を決めて逆転を導いた後、ペデルセンは敬意を込めて「僕らのアイスランドのメッシ」と冗談めかして称賛した。

下部組織出身者がヘルタのDNAを体現

この強いられた緊縮路線のもう1つの好影響は、ヘルタが以前から打ち出していた、自前のアカデミー出身のベルリン育ちの選手たちにより多くのトップチームでのチャンスを与えるという方針を、ぶれることなく継続している点にある。13歳でヘルタに加入した20歳のスフィアン・グーラムは定期的にプレーしており、19歳のボリス・マムザー・ルムも、20歳のセリム・テリブ、17歳のジェローム・ディアロと同様にトップ昇格をうかがっている。ゲヒターとユリアン・アイチュベルガーという2人の下部組織出身選手がレギュラーを務め、パスカル・クレメンスとマルトン・ダルダイの2人もスカッド内で重要な役割を担っている。彼らはヘルタのDNAを体現し、共感と本物らしさをもたらしている。

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「何のために戦っているのかを、全員が理解したように感じる」とライトルは語る。夏に多くの質を失ったこのチームは、もう一度自分たちを見つめ直し、結束力も確かなものに見える。そのことを示すのが、今季序盤に定着したある食の儀式だ。ここまでのリーグ戦アウェー4勝の後、チームはそろってベルリン・シャルロッテンブルクでドネルケバブを食べに行き、時には深夜まで勝ち点3を祝っていたという。「僕はそれまでベルリンのドネルケバブを食べたことがなかったけど、ものすごくうまい。新加入の僕らはすぐに、みんなが1つの家族だと感じられた。チームは最高だ」と、ペデルセンは感激している。

良い空気を示すもう1つの証拠は、ピッチ上での難しい局面を最近のヘルタが見事に乗り越えていることだ。ブラウンシュヴァイク戦の5-3勝利では0-2から逆転し、ドレスデン戦でも0-1からひっくり返した。さらにマクデブルク戦の2-1勝利では、中盤の主軸パウル・セギンが後半15分過ぎに退場（イエロー2枚）となりながらも、ベルリン勢は最後まで逃げ切っている。

最高の勝ち点を積み上げ、自信に満ちあふれるヘルタは、2027年に本当に1部復帰を果たすためにも、この夢のようなスタートを今後数週間、数カ月で本物にしていかなければならない。もしかすると、こんな追加のモチベーションもあるかもしれない。すでにウニオンがヘルタを抜いて首都ナンバーワンの座に就いているとはいえ、この点でも復活の可能性が見えているからだ。というのも、ヘルタの熱狂的なシーズン序盤とは対照的に、1つ上のカテゴリーにいる“アイゼルネン”は悪夢のようなスタートを切っており、4試合で勝ち点1のウニオンは下から2番目に沈んでいる。そうして再編されたヘルタには、ベルリンの第一勢力への返り咲きもまた見えてきている。