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ルイス・カンポス氏は、欧州王者に2度輝いたパリ・サンジェルマンのチームづくりを担ったポルトガル人の移籍市場の専門家だ。自身のSNSで、困難な時期を過ごしていると明かした。「私は今、特別な時期を過ごしている。その一つは個人的な健康問題に関わるものだ。だが、それによって仕事ができなくなったわけでも、職務に全力を尽くせなくなったわけでもない。シティ戦の前、最初のつらい治療を受けてから考え、思いを巡らせた末に、立ち直って全力を尽くし続けるために必要な心のバランスを見つけることができた。簡単ではなかった。チームの助けを頼りにできた。ピッチ内外に素晴らしい人たちがいる。バルサと対戦した時は、自分の恐怖がチームに影響するのではないかと心配した。だが、そうはならなかった。みんな素晴らしかった。ただ、私を知る人なら、私が調和を保つためにどれほど努力しているか分かるだろう。ナセル会長とそのチーム、ルイス・エンリケとスタッフ、オリヴィエ・ガーニュ、そしてポワシーにいるこの素晴らしい集団で日々働くすべての人の助けを得ている。そして最後に、メッセージや個人的な訪問などを惜しまず、前向きな力を与えてくれた選手たちだ。監督の言うように、守る時には集まり、攻める時には広がり、ゴールを祝う時にはゴール前で再び一緒になることを思い出させてくれた。何というチームだろう！ みんなと一緒にいることで、人生が私の行く手に置いた障害を乗り越えるのに必要な力を感じた。あと少しだ。人は死なない限り、苦難を経て強くなる。仕事は私を支え、生きていると感じさせてくれる。将来にとって大切なのはそれだ。何というチームだろう！ みんなと一緒にいることで、人生が私の行く手に置いた障害を乗り越えるのに必要な力を感じた。あと少しだ。人は死なない限り、苦難を経て強くなる」

「仕事は私に力を与え、生きていると感じさせてくれる。将来にとって大切なのはそれだ。私たちは自分たちが何を望んでいるか分かっている」とカンポス氏は続ける。以下は『Sportmediaset』が掲載した翻訳によるものだ。「それが私たちに自信を与える。私たちは果たすべきことを果たしてきた。会長、監督、私たちのチームの声に耳を傾けることだ……。恐れずに前進する。クヴァラとドゥエという、このチームの柱を2人失うのは確かに問題だが、それでも前に進む。落ち着いて、団結し、自信を持ち、ホームでもアウェーでも解決策を探す。12月1日に補強はできない。元気な人たちにストレスをかけないでほしい。元気でない人たちは、あなた方のことでストレスを感じている暇などないのだから。彼らに残された時間は非常に貴重で尊いもので、その思いのすべてに関わっている。1日に10人の名前を挙げることはできる。ある日には、ピッチ上で勝ち取った、現在の世界のサッカー界におけるPSGの重要性を考えれば、私たちはそれを誇りに思っているのだが、複数の国のさまざまなメディアで、同じポジションについて18人もの異なる名前が挙がった。結構なことだ。誰もが創造性を発揮し、自分の役割を果たそうとしている。そして、それができている人もいる……。一方、的を大きく外している人もいる。ほとんどいつも同じ人たちだ。私たちはすでに彼らを知っているし、それを責めるつもりはない。互いへの敬意が保たれ、個人の意見の自由も尊重されるならば、だ。彼らがたびたび間違えることは、まったく気にならない。正しい選択をしなければならないのは、何よりもルイス・エンリケ、デンベレ、ハキミ、ヌーノ、アクリウシュ、フェラン、マユロ、そして仕事の力によって落ち着いて歩み続ける、ほかの多くの真のチャンピオンや専門家たちだ。しかし、話をでっち上げ、嘘をつき、状況を利用してこれまで築いてきたものを壊そうとする人たちについては、PSGのためではない、別の、時には特定の利益に仕えているのだが、好きなように続ければいい。私たちはまったく気にしていない。今この瞬間に真実だったことが、3分後にはもう真実ではなくなるこの新しい世界では、彼らは私たちの助けにさえなっている。私にとって、混乱の中で支配しようとすることは混沌の始まりであり、そのやり方で多くの人がひどい結末を迎えた。私にとって、病気にも健康と同じ道筋で向き合う必要がある。規則を守り、私たちを死に至らせるもの、あるいは生かすものと向き合い、守り、闘うことだ。その道を進んでも、私たちは死ぬかもしれないと常に理解した上で。自分自身や他人のせいで。結局は単純なことだ。ただ、それが分かるのは後になってからだ。最後にはすべてが明らかになるからだ。あなた方はそれを恐れるか？ 私は恐れない」