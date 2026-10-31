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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、ル・アーヴル戦で本職がウイングのマグネス・アクリウシュを意外にも守備的MFで起用し、そのプレーを称賛した。敵地での圧勝後、スペイン人指揮官は24歳の卓越したボール保持能力と戦術的な柔軟性を高く評価した。

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中盤での意外な起用

PSGはリーグ・アンでル・アーヴルを相手に敵地で5-1の圧勝を収めた。しかし、試合後に話題の中心となったのは、エンリケ監督による大きな戦術変更だった。スペイン人指揮官は意外にも、アクリウシュを不慣れな守備的MFの位置で起用した。

24歳のアクリウシュは通常、運動量のあるウイングとして起用されるが、このリーグ戦では低い位置で中盤の軸を担う役割を任された。今季のリーグ戦9試合で1得点を記録しているアクリウシュは、ポジション変更にも難なく適応。大胆な戦術的決断は結果につながり、PSGは相手を圧倒して勝ち点3を手にした。

高く評価された戦術的な多才さ

敵地での大勝後、メディアの取材に応じたエンリケ監督は、アタッカーをより低い位置に下げた意外な決断について説明した。指揮官は、若いFWをピッチ上のさまざまなスペースに対応できる、適応力の高い戦力と見ていることを明かした。

「マグネスはどこでもプレーできる」と、PSGの指揮官は試合後の記者会見で語った。「今日は少しヴィティーニャのような役割をこなし、やや低い位置でプレーした。我々は彼の機動力を気に入っているし、ボールを持っている時も持っていない時もプレーできる能力を生かしたいと考えている。こういう選手を起用するのはとても簡単だ」

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ボールを失わないことの重要性

低い位置でゲームを組み立てるには、プレッシャーを受けてもボールを確実に扱う高い技術が求められる。中盤でのボール保持を戦術の基本とする指揮官は、多才なウイングにその資質を見いだしている。

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「初日から、ほとんどボールを失わない能力があると分かっていた」と、ルイス・エンリケ監督はアクリウシュのポジション変更について詳しく語った。「それは、MFとしても、9番としても、ウイングとしても、より低い位置でも、あらゆる場所でプレーできる選手にとって欠かせない条件だ」

指揮官はそのパフォーマンスへの高い評価を、「我々はとても満足している」という言葉で締めくくった。

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新たな選択肢が浮上

この戦術的な試みの成功により、PSGは中盤に興味深い新たな選択肢を得た。指導陣は、ウイングを本職とする選手にも、低い位置から試合を動かし、相手の守備ラインを突破する役割を任せられると分かった。

この守備的MFの役割への変更が24歳のアタッカーにとって恒久的なものになるかは、まだ分からない。しかし、監督が公の場で高く評価したことを踏まえると、近い将来に中盤の中央で再び起用される可能性は高そうだ。