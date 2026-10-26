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パリ・サンジェルマンは本拠地パルク・デ・プランスでリヨンに2-0で競り勝ち、リーグ・アンの首位に立った。戦術面での忍耐が求められた一戦は、途中出場のセニー・マユルとミカ・ゴッツが終盤にゴールを挙げ、ついにリヨンの粘りを打ち破った。

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パリ・サンジェルマン（PSG）はリヨンに2-0で勝利し、リーグ・アンの首位に浮上した。ボール保持率68％を記録し、708本ものパスを成功させたものの、規律あるリヨンの低い位置での守備に長時間苦しめられた。それでも72分、途中出場のセニー・マユルが均衡を破ると、終盤にはミカ・ゴッツが追加点を挙げ、首都で勝ち点3を手にした。

戦術面では、PSGはヴィティーニャの安定したパス回しを軸に圧力をかけ続けたが、最初の1時間は縦への攻撃が乏しかった。最終的に勝負を分けたのは、ルイス・エンリケ監督が起用できる選手層の厚さだ。試合最後の4分の1でリヨンの運動量が落ちると、途中出場の選手たちが、それまで密集していたスペースを突いた。手堅い試合運びでスタッド・レンヌを抜き、順位表の首位に立った。

GK・DF

マトヴェイ・サフォノフ：8/10

落ち着き払ったパフォーマンスを披露し、得点が生まれるまではPSGの最優秀選手だったと言っていい。ムサ・ニアカテの危険なヘディングや、終盤のノア・ナーティによる抜け出しからのシュートに的確に対応。5本の重要なセーブで無失点を守った。プレッシャーの中でも冷静さを保ったことが、勝利の大きな支えとなった。

アクラフ・ハキミ：7/10

いつものように複数の役割を担いながら、リヨンの最終ラインを広げるために必要な幅をもたらした。得点に直接絡むことはなかったが、アタッキングサードでDFを引きつけ、インサイドのMFがボールを持つ時間を増やした。守備ではジュリアン・デュランヴィルのスピードに対し、規律を保った。

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ウィリアン・パチョ：7/10

この日の守備をけん引し、守備での対応はチーム最多の8回を記録。対人戦でフィジカルの強さを発揮し、優れた予測でリヨンのカウンターをペナルティーエリアに到達する前に食い止めた。相手の散発的な速攻には、素早く戻れることが不可欠だった。

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イリア・ザバルニー：6/10

堅実なプレーを見せたセンターバック。28分にはCKからヘディングシュートを放ち、グライフにセーブを強いた。パチョをうまく補完した一方、攻守の切り替えではヌアマの動きに対応しきれない場面もあった。ビルドアップに加わり、高いパス成功率で試合を終えた。

ウォーレン・ザイール＝エメリ：6/10

低い位置でプレーし、時には最終ラインに入るなど、若手らしからぬ戦術的な柔軟性を示した。普段ほど攻撃の局面には関わらなかったが、チームの配置に重要なバランスをもたらした。PSGがルーカス・エルナンデスを投入し、守備面でより自然な幅を確保しようとしたため、65分に交代した。

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MF

ヴィティーニャ：8/10

チームの心臓部。153本のパスを試み、144本を成功させる見事な配球を披露した。ボールを保持し直し、攻撃の方向を変える能力で、リヨンに絶えず負荷をかけた。56分には力強いミドルシュートでグライフを脅かし、自信の高まりをうかがわせた。

ファビアン・ルイス：6/10

中盤の3人の左側で安定感をもたらした。79分にブロックされたシュートを含め、得点を狙える場面が2度あったものの、守備を崩す最後のパスは出せなかった。そのポジショニングは、ボール保持率68％という優位を維持する助けとなった。

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ジョアン・ネヴェス：6/10

57分に退くまで、ポルトガル人MFはそつのないプレーを見せた。懸命にスペースを埋め、53分にはシュートを1本ブロックされた。効率的にプレーした一方、この夜のリヨンの守備網を突破するために必要な創造性は欠いていた。

FW

フェラン・トーレス：6/10

最前線に立ったが、ニアカテとバシェルのマークを振り切るのに苦労した。57分のセーブされたシュートや、64分に取り消されたゴールなど、チャンスは何度かあった。動きは良かったものの、自ら先制点を奪うための決定力を欠いた。

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デジレ・ドゥエ：6/10

先発したアタッカーの中では最も積極的で、シュートを計4本放ったが、枠内は1本だけだった。左ウイングで常に脅威となり、ドリブルでアテカメをかわしたものの、ボックス内に入ってからの最後の判断がしばしば伴わなかった。81分に交代した。

マグネス・アクリウシュ：5/10

ウインガーとして試合に影響を与えられず、静かな夜となった。前半にはシュートを2本放ち、1本はセーブされ、もう1本は枠を外れたが、試合が進むにつれて存在感を失った。PSGがより直接的な脅威を求め、最終的にカンタン・ンジャントゥと交代した。

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途中出場・監督

ミカ・ゴッツ：8/10

短い出場時間で試合を変えた。57分に投入されると、求められていた縦への推進力を加えた。84分には速攻から落ち着いて決めて2-0とし、事実上勝負を決めた。

ルーカス・エルナンデス：6/10

左サイドの守備を固めるため、65分に投入された。守備に安定感をもたらし、試合終盤にPSGがより堅固な陣形へ移ることを可能にした。

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セニー・マユル：9/10

この夜の主役。65分に投入されると、そのわずか7分後の72分に正確なシュートで均衡を破った。先発したアタッカーに欠けていた決定力を示し、すぐさま試合に影響を与えた。

ルーカス・ベラルド：採点なし

終盤に途中出場したが、戦術的な流れに影響を与える時間はなかった。

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カンタン・ンジャントゥ：採点なし

終盤に途中出場したが、戦術的な流れに影響を与える時間はなかった。

ルイス・エンリケ：8/10

エンリケ監督の試合運びは高く評価されるべきだ。先発した前線の選手たちが停滞していると見て、マユルとゴッツを投入した判断が的中。途中出場の両選手が得点を挙げ、戦術的な修正の正しさを証明するとともに、PSGを首位に押し上げる勝利を手にした。