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パリ・サンジェルマンのFWデジレ・ドゥエは、右膝前十字靱帯を断裂した数時間後、自宅の庭に侵入者が入るという災難に見舞われた。土曜日のリーグ・アン第11節、ニースに3-2で勝利した試合で今季絶望となる負傷を負ったフランス代表FWは、帰宅するとオルジュヴァルの自宅を警察官が取り囲んでいた。

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警察官がオルジュヴァルの自宅を取り囲む

『ル・パリジャン』によると、ドゥエは土曜日から日曜日にかけての夜、コート・ダジュールからイヴリーヌ県の自宅に戻り、家の外に警察官がいることに気づいた。複数の侵入者がドゥエの自宅の庭に入ったものの、家の中に人がいると気づいて侵入を断念し、逃走した。侵入者は建物内に押し入ることはできず、詳しい状況は明らかにされていない。

災難を受け、クラブが警備を強化

侵入未遂は、フランス代表FWにとって忘れられない11月21日の締めくくりとなった。ドゥエは 右膝についての最悪の懸念が現実となった 後、アウェーでの試合から深夜に帰宅したばかりだった。このつらい出来事を受け、同紙によると、PSGはドゥエが回復に専念できるよう、さらなる侵入未遂を防ぐための監視態勢を設け、自宅周辺の警備を直ちに強化した。

日曜日に正式な診断結果が発表されると、サッカー界からは次々と励ましの声が寄せられた。かつてPSGでプレーしたネイマールもSNSで、 ドゥエに「強くあれ」と短いメッセージを送った 。

ニース戦勝利に影を落とした重傷

ドゥエを襲った二重の災難は、PSGが敵地でOGCニースに勝利した第11節のピッチ上で始まった。32分にゴールを決めてチームを2-1のリードに導いたが、そのわずか数分後、ボールをキープしている際に相手との接触なく右膝をひねり、涙を流しながら担架で運び出された。

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PSGは11月22日、ドゥエが前十字靱帯を断裂したと正式に発表した。2026-27シーズンの残りを欠場することになる痛ましい負傷だ。FWの フヴィチャ・クヴァラツヘリアも現在、前十字靱帯断裂で離脱しており 、ドゥエの長期離脱によってルイス・エンリケ監督は攻撃陣の深刻な人手不足に直面する。

負傷したフランス代表FWは手術へ

ドゥエは11月末までに手術を受ける予定で、ピッチを離れて長期のリハビリに入る。ドゥエとクヴァラツヘリアがともに長期離脱となる中、エンリケ監督は国内と欧州での目標を追い続けるため、PSGの前線を早急に組み直さなければならない。一方、ドゥエが安心して回復に専念できるよう、クラブの警備担当者は引き続き自宅を監視する。