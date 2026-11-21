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土曜夜、パリ・サンジェルマンに悲劇が起きた。OGCニースとの試合で、デジレ・ドゥエが重傷を負い、ピッチを後にした。

現在リーグ・アン6位のニースは、立ち上がりから勢いを見せた。開始わずか8分、モハメド・アムーラがホームチームに先制点をもたらした。

だが、ニースは長くリードを保てなかった。27分、ペナルティーエリア内でグザビエ・マンドザがハンドを犯し、主審は反対側のゴール前でPKを宣告した。

このPKをFWセニー・マユルが冷静に決め、1-1とした。

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その1分後、今度はPSGが逆転。ドゥエがアクラフ・ハキミの低いクロスをファーサイドで押し込み、1-2とした。

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その数分後、フランス人アタッカーを不運が襲った。ドリブル中に突然、激しい痛みを訴えて倒れ込んだ。ドゥエは絶叫し、担架でピッチから運び出された。

倒れた直後に膝を押さえており、深刻な負傷の可能性もある。その後、ミカ・ゴッツではなくフェラン・トーレスが投入された。

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後半にはゴッツも投入された。元アヤックスの同選手はPKを獲得したが、VARによって取り消された。

終盤にはフェラン・トーレスが至近距離から決め、1-3とした。そのため、ニースが終盤に挙げた2点目も反撃にはつながらなかった。最終スコアは2-3。