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アクラフ・ハキミは、目を引く新たな編み込みヘアを披露し、パリ・サンジェルマンのリヨン戦勝利を祝った。モロッコ代表の右サイドバックは、マルキーニョス不在の中でキャプテンマークを巻き、その後、新しい髪形でフランスのクラブへの忠誠を示した。

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ハキミが大胆な新ヘアスタイルを披露

ハキミが月曜夜、予想外の大胆な新ヘアスタイルでパルク・デ・プランスに姿を現した。モロッコ代表の右サイドバックは、PSGとリヨンのリーグ戦に向けて、髪をきつく編み込んだ姿で会場入りし、たちまちサポーターの注目を集めた。

ファンはすぐにその大きな変化に気づき、SNSではミュージシャンのショーン・ポールになぞらえる声が上がった。新たな装いに後押しされたかのように、ハキミはフランスの首都で行われた重要な国内リーグ戦で存在感を示した。

ハキミはこの日の正式なキャプテンとして、チームの先頭に立ってトンネルからピッチへ向かった。負傷した正キャプテンのマルキーニョスに代わって誇らしげに腕章を巻き、勝利を収める一夜の流れをつくった。

ハキミ、パリへの愛を表明

モロッコ代表のハキミにとって、目を引く髪型は単なるファッション以上の意味を持っていた。試合終了後、自身のXで新たな編み込みに込めた意味を熱心なクラブのサポーターに説明し、パリ・サンジェルマンへの揺るぎない献身と忠誠を示した。

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ハキミは「きつく編み込んだ髪。パリとの絆も同じように固い」と投稿した。

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代役キャプテンがリヨン戦で輝く

ハキミは大胆な新ヘアスタイルにふさわしい、見事な個人パフォーマンスを手ごわい相手との一戦で披露した。攻守に躍動する右サイドバックは試合開始から終了まで大きな影響力を発揮し、PSGは競争力のあるリヨンを相手に2-0で快勝した。

キャプテンとしての責任も担ったハキミは、90分間を通じて右サイドを支配。攻撃では右サイドから絶えず脅威を与え、守備でも非常に粘り強くプレーして、貴重な無失点に貢献した。

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ハキミ、好調維持を目指す

ホームでの快勝により、PSGは今季の主要大会すべてで順調に前進を続けている。今後数週間で日程が過密になる中、ハキミは好調の維持を目指す。マルキーニョスは最近の負傷から回復中で、ハキミは近いうちに再びキャプテンマークを巻くよう求められるかもしれない。