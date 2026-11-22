共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

デジレ・ドゥエが土曜日のOGCニース戦（2-3で勝利）で重傷を負った。パリ・サンジェルマンは公式チャンネルを通じて、検査結果を発表した。

フランス人ウインガーのドゥエは先発出場し、32分にアクラフ・ハキミのパスから1-2とするゴールを決めた。

前半終了間際、ドゥエを不運が襲った。アクセル・ヴィツェルを切り返しでかわし、ドリブルを続けようとした際、膝を痛ましい形で過伸展させた。ドゥエは痛みに叫び声を上げ、すぐに重傷が懸念された。

21歳のアタッカーは担架でピッチを後にした。ルイス・エンリケも深刻な事態だと認識していた。「検査を待たなければならないが、重傷であることは明らかだ」

広告 広告

PSGは、ドゥエが前十字靭帯を断裂し、11月末に手術を受ける予定だと確認した。その後は長期のリハビリが待っている。

Related Topics

次の試合 PSG UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 ROM 視聴する

フヴィチャ・クヴァラツヘリアも10月に膝の重傷を負っており、ドゥエとPSGにとって大きな痛手となった。

『L'Équipe』によると、チャンピオンズリーグの現王者は少なくとも6カ月間、ドゥエを欠くことになる。今季中にPSGで再びプレーできるかも不透明だ。

広告

ウスマン・デンベレは離脱期間を経てPSGのメンバーに復帰した。それでも、ルイス・エンリケが前線で起用できる選手は大幅に減っている。

スペイン人指揮官がフランス人のバロンドール受賞者のほかに起用できるのは、セニー・マユル、マグネス・アクリウシェ、フェラン・トーレス、そしてニース戦の62分に出場した元アヤックスのミカ・ゴッツだ。