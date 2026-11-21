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クヴィチャ・クヴァラツヘリアの離脱に続き、CL王者はデジレ・ドゥエの状態を懸念。ニースとのアウェー戦で、アタッカーは涙を流しながら担架で運び出された。

38分、相手との接触がない中で方向転換した際に、ドゥエの右膝が崩れた。ピッチに倒れ込むと、痛みに悲鳴を上げ、目には涙を浮かべた。その直後、フランス代表のドゥエは選手やファン全員、さらには審判からも拍手を送られる中、担架で運び出された。

ルイス・エンリケ監督は「重傷であることは明らかだ。最高レベルでプレーするプロの人生とはそういうものだ。受け入れなければならない。彼はしっかり回復し、さらに強くなって戻ってくると確信している」と語った。

ドゥエに代わって、スペインのワールドカップ決勝の立役者フェラン・トーレスが出場した。その約10分前には、2025年と2026年のパリ勢のCL制覇に決定的な役割を果たしたドゥエが歓喜していた。32分にゴールを決め、リーグ・アン首位チームを2-1と勝ち越しに導いた。それに先立ち、セニー・マユル（31分）がモハメド・アムラ（8分）によるホームチームの先制点を帳消しにしていた。

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クヴィチャ・クヴァラツヘリアは前十字靱帯断裂で長期離脱

正式な診断はまだ出ていないものの、倒れた際の様子からは、フランス代表のドゥエが膝に重傷を負い、長期離脱を強いられることが懸念される。実現すれば、パリ勢にとって今季2度目の極めて大きな痛手となる。4週間余り前には、 同じく攻撃の主力であるクヴィチャ・クヴァラツヘリアが前十字靱帯を断裂し、来春まで離脱する可能性が生じている 。

それでもPSGはニースとのアウェー戦に勝利した。ドゥエに代わって出場したトーレスがウスマン・デンベレのアシストからゴールを決め、優勝候補を3-1とリードさせた（85分）。その後、後半アディショナルタイムにニースのアリ・アブディがゴールを決め、最終スコアを確定させた（90＋5分）。8連勝を飾ったルイス・エンリケ監督率いるチームは、リーグ・アンの首位を守った。