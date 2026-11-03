PSGとレアル・マドリーに惨敗したFCバルセロナが名誉挽回

バルセロナは火曜日、スポティファイ・カンプ・ノウで行われたチャンピオンズリーグでアストン・ヴィラに3-0で勝利した。パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーに相次いで惨敗していたハンジ・フリック監督のチームにとって、弾みのつく白星となった。フレンキー・デ・ヨングはベンチスタートとなり、後半から出場した。

バルセロナはホームで理想的なスタートを切った。アストン・ヴィラのビルドアップの乱れを突いたラミン・ヤマルが、7分に先制点を決めた。その数分後にはイアン・マートセンがイエローカードを受け、左サイドバックは慎重なプレーを求められることになった。

アストン・ヴィラは試合の主導権を取り戻そうとしたが、ヨハン・マンザンビの強烈なシュートはバルセロナのGKジョアン・ガルシアに見事に防がれた。バルセロナはホームでの1-0のリードを守り、前半を終えた。

後半、ハフィーニャのシュートが相手に当たってコースを変え、ゴールに吸い込まれる。2-0となり、イングランドから訪れたアストン・ヴィラの反撃はさらに難しくなった。今週末に不振のマンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦を控えるアストン・ヴィラにとって、大きな痛手だった。

雨の降る中、バルセロナは65分に試合を決定づけた。ハフィーニャが後方からのロングボールを的確に見極め、落ち着いて決めた。アストン・ヴィラも一矢報いようとしたが、レオン・ゴレツカのヘディングシュートはポストを叩いた。

ウナイ・エメリ監督は終盤、ニコラス・ジャクソンに代えてタミー・アブラハムを投入した。その時点でバルセロナのデ・ヨングはすでにピッチに立っていた。デ・ヨングは残り20分、疲れの見えたペドリに代わって出場していた。

バルセロナにとって、スポティファイ・カンプ・ノウでの比較的容易な一夜となった。日曜日に控えるラ・リーガのアトレティコ・マドリーとの大一番に向けても、良い予行演習になった。マドリードのチームは首位バルセロナと勝ち点2差の2位につけている。