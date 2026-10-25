PSGとリヨンの首位攻防戦が月曜日に変更、ルイス・エンリケ監督はバロンドールとの日程重複を意に介さず

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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、日程変更されたリヨンとのリーグ・アンの試合と重なることになったバロンドール授賞式について、考えを明確にした。スペイン人指揮官は、パルク・デ・プランスでの重要なリーグ戦に向けてチームを準備する中、個人賞の授賞式には関心がないと強調した。

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パルク・デ・プランスでの日程変更問題

フランスの首都で生じた外的要因により、今週末のリーグ・アンの日程は通常とは異なる形になった。当初日曜夜に予定されていた注目の一戦、PSG対リヨンは月曜日に延期された。週末を通じて市内各地で予定されている大規模なデモへの対応が必要だとして、警察当局が要請したことを受けた決定だ。

この日程変更により、ロンドンで行われるバロンドール授賞式と試合が重なる。世界最高の選手たちが表彰される間、フランス王者はピッチに立つことになる。2025年にも同様の日程の重複があり、授賞式の最中にPSGはマルセイユと対戦した。

また、この変更によって、PSGの選手たちはピッツバーグ・スティーラーズとニューオーリンズ・セインツによるNFLの試合など、ほかの大きなイベントが開催される間も市内に滞在することになる。

ルイス・エンリケ監督、個人賞への関心示さず

しかし、土曜朝にメディアの取材に応じたエンリケ監督は、この状況をまったく気にしていない様子だった。ロンドンでの式典に注目するかと問われると、自身の優先事項について、いつも通り率直に答えた。「いや、興味はない」。元バルセロナのエンリケ監督はそう語ったと、『RMC Sport』が伝えている。

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「私は月曜日に集中している。現在の状況を考えてそれが最善なら、受け入れる。日曜日はアメリカンフットボールの試合があり、現在の状況もあるので特別な日だ。準備を整えなければならない。月曜日にプレーすることに問題はない。我々がどんなチームかは示してきた」と続けた。

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PSGの選手たちと候補者への影響

PSGからは複数の選手がバロンドールの候補に入っており、今回の日程の重複は特に注目される。クラブからは現在、前回の受賞者で、ハムストリングに問題を抱えるウスマン・デンベレを含む10人が候補に挙がっている。出場可能な選手はリヨン戦に臨む必要がある一方、負傷で離脱中の選手はリーグ・アンの強豪を代表してイングランドに渡る可能性がある。

エンリケ監督はチーム内の選手たちの個々の能力を認めつつも、チームとしての目標は個人のトロフィーよりはるかに重要だという姿勢を崩さなかった。「我々には、このバロンドールを獲得できる選手が何人もいる。誰が受賞するかはこれから分かるが、結果がどうであれ、我々がチームとして目指すものは何も変わらない」と説明した。

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負傷者を抱えるチームのやりくり

チームの準備は、最近の負傷によって難しくなっている。守備の中心であるマルキーニョスは太ももに問題を抱え、フヴィチャ・クヴァラツヘリアは右膝の前十字靱帯を断裂し、長期離脱に直面している。こうした選手たちの不在を受け、エンリケ監督はリヨンを迎える一戦に向けて戦術の組み直しを迫られる。

バロンドールが注目を集めるイベントであっても、指揮官が優先しているのは、起用可能な選手たちのコンディションと集中力だ。常に個人よりもチームの重要性を説いてきた監督にとって、月曜夜のパルク・デ・プランスは、ロンドンのレッドカーペットよりもはるかに重要な舞台となる。