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パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンが、1月の移籍市場でローマのドニエル・マレンを巡る争奪戦に臨む構えだ。オランダ代表FWはセリエAで驚異的な活躍を見せており、主力の負傷に苦しむ両クラブが冬の大型補強候補として注目している。

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PSGとバイエルンがマレンに注目

PSGとバイエルンは、1月の移籍市場でローマに獲得を打診する構えだ。両クラブはマレンを冬の最優先補強候補に挙げている。27歳のFWは今季のセリエAで目覚ましい活躍を見せてきた。カルチョメルカートによれば、その驚異的な好調ぶりが欧州の強豪から強い関心を集めている。

両クラブは深刻な負傷者の発生を受け、攻撃陣の即戦力補強を切望している。これにより、次の移籍市場で大型の争奪戦が繰り広げられる見通しだ。

負傷者続出で補強を模索

マレンへの関心が急速に高まった背景には、パリとミュンヘンの双方で主力の負傷が相次いだことがある。PSGは最近、 クヴィチャ・クヴァラツヘリア と デジレ・ドゥエ を、ともに深刻な長期離脱につながる負傷で失った。バイエルンも同様に厳しい状況にある。ドイツのクラブは、深刻な足首の負傷により、前回のバロンドール受賞者であるハリー・ケインを数カ月間欠くことになる。

こうした欠場者がいるため、マレンはどちらのクラブに移籍してもすぐに出場機会を得られるはずだ。シーズン途中の移籍によって、オランダ代表FWはキャリアで最も高額な契約を手にする可能性がある。

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欧州屈指の得点力を誇るFW

マレンは現在、イタリアの首都でプロキャリア最高の時期を過ごしている。元ボルシア・ドルトムントのアタッカーは、今季わずか15試合で驚異の16ゴールを記録。セリエAの得点ランキングで首位に立っている。最近のパルマ戦では4得点を挙げ、統計上、現在は負傷前のケインを上回る数のチャンスを生み出している。

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その爆発的な活躍により、移籍市場での評価額は約5000万ユーロに倍増した。アヤックスとアーセナルの育成組織で過ごしたFWは、ついに大きな才能を開花させている。

ローマはオファーを拒む構え

ローマは1月の移籍市場を前に厳しい姿勢を取っている。イタリアのクラブは、主力FWをシーズン途中に売却することはあり得ないと主張している。

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マレンとの契約は2030年まで残っており、ローマには売却を急ぐ財政上の理由がない。現在はセリエA優勝を争っており、戦力を弱めるつもりはない。ただし、5000万ユーロを超える正式オファーが届けば、その強硬姿勢が大きく試されることになる。PSGは今週のチャンピオンズリーグでローマと対戦する際、最優先ターゲットを間近で見ることになる。