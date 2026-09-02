かつて将来を嘱望される大器と見なされていたレナト・サンチェスだが、今や29歳にして無所属となった。ポルトガル紙『Record』によると、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンに所属していたこのセントラルミッドフィルダーの契約は解除されたという。

ポルトガル代表として32試合に出場しているサンチェスは、本来であればPSGとの契約をあと1年残していたものの、フランスの首都であるパリですでに将来がなかったことから、次のキャリアの一歩を目指しているとされる。

サンチェスは直近でPSGから3度続けてレンタル移籍しており、行き先はローマ、ベンフィカ、パナシナイコスだった。しかし、いずれのレンタル先でも継続的に印象を残すことはできず、完全移籍に値するだけの評価を得るには至らなかった。今後については不透明だが、直近ではブンデスリーガのウニオン・ベルリンが移籍先候補として取り沙汰されていた。

サンチェスはEURO2016で傑出した才能として大きな注目を集め、同年には欧州最優秀U-21選手に贈られるゴールデンボーイ賞も受賞した。そのため当時、バイエルン・ミュンヘンはベンフィカに約3500万ユーロを支払った。しかし、ミュンヘンでは本格的に定位置をつかむことはできなかった。

その後はスウォンジー・シティへのレンタル移籍を経て、2019年に移籍金2000万ユーロでリールへ加入。さらに3年後にはPSGへ移ったが、そこでもチーム内で定位置を確保できず、最終的にパリのクラブでの出場はわずか27試合にとどまった。