休暇で海外に出かけても地元のクラブの動向を追いたい人にも、大事なPKの直前にインターネット接続事業者によって通信速度を制限されることにうんざりしている人にも、高性能なVPNは現代のサッカーファンに欠かせない。

シーズンが最も忙しくなる時期を前に、Proton VPNが今年最大の契約オファーを発表した。2年契約が75％オフとなる。通常料金の一部を支払うだけで、149カ国にある2万798台の高速サーバーを備えたプレミアムネットワークを全面的に利用でき、日々のブラウジングやストリーミングをアップグレードできる。

このブラックフライデーのオファーが、世界トップクラスのVPNを日々のネット利用に取り入れる絶好の機会である理由を紹介する。

ストリーミングとプライバシーを支える戦術

Proton VPN

多くを約束しながら、肝心なときに期待に応えられない一般的なVPN事業者とは違い、Proton VPNは徹底した透明性を掲げる。プラットフォームは完全なオープンソースで、独立した専門家がいつでもコードをVARさながらにチェックできる。利用履歴を記録しない厳格な方針も独立した監査を受けており、オンラインでの活動が追跡、保存されたり、広告主に販売されたりすることはない。

プレミアムプランに登録すれば、日々のブラウジングで次のような大きなメリットが得られる。

サイドを駆け上がるスピード： 試合終了間際に映像の読み込みが止まるほど困ることはない。Proton VPNは通信量が無制限で、速度制限も一切ないため、ライブの試合を高画質でストリーミングする際にも高いパフォーマンスを発揮する。

試合終了間際に映像の読み込みが止まるほど困ることはない。Proton VPNは通信量が無制限で、速度制限も一切ないため、ライブの試合を高画質でストリーミングする際にも高いパフォーマンスを発揮する。 世界に広がるピッチ： 149カ国にサーバーがあり、旅行中でも自国のサーバーに簡単に接続できる。いつものスポーツ中継や解説、地元のコンテンツを見逃さずに済む。

149カ国にサーバーがあり、旅行中でも自国のサーバーに簡単に接続できる。いつものスポーツ中継や解説、地元のコンテンツを見逃さずに済む。 最後尾を守る「Secure Core」： プライバシーを確実に守りたい人のために、接続を目的地に届ける前に、スイスやアイスランドなどプライバシー保護に配慮した法域を経由させる機能だ。

プライバシーを確実に守りたい人のために、接続を目的地に届ける前に、スイスやアイスランドなどプライバシー保護に配慮した法域を経由させる機能だ。 広告にレッドカードを出す「NetShield」：内蔵の広告ブロック機能が煩わしいポップアップを画面から遠ざける。試合レポートを読んだり、移籍の噂をじっくり追ったりできる。

チャンピオンズリーグ級の実力：スイスとのつながり

Proton VPN

Protonの創業は、一般的なテック系スタートアップとは一線を画す。2014年、ワールド・ワイド・ウェブが発明されたことで知られる欧州の研究機関CERNで出会った科学者たちによって設立された。プライバシーは基本的人権だという共通の信念の下、まずProton Mailを立ち上げ、その後Proton VPN、Proton Drive、Proton Passが続いた。

現在、Proton AGはスイスを拠点とする。同国は長年にわたる中立の文化で世界的に知られ、プライバシー法に関しては、全盛期のマルディーニも誇るほどの堅い守りを誇る。

何より重要なのは、Protonが公益を目的とする企業として運営されていることだ。人々のプライバシーを守るという使命は、単なる中身のない宣伝文句ではなく、企業構造に法的に組み込まれている。世界中の数百万人が、高速なインターネット通信と接続のプライバシーを守り、デジタル上の生活を完全に自分で管理するためにProtonを信頼する理由はそこにある。

期限を逃さずに

Proton VPN

プレミアムVPNは、日々のインターネット体験を向上させる最良の選択だ。Proton VPNのブラックフライデーセールなら、パフォーマンスもプライバシーも妥協せず、年間で最も安い価格で利用できる。