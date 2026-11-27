休暇で海外に出かけても地元クラブの動向を追いたい。あるいは、大事なPKの直前にインターネット接続業者が通信速度を制限することにうんざりしている。そんな現代のサッカーファンにとって、高性能なVPNは欠かせない。

シーズンで最も忙しい時期を前に、Proton VPNは今年最大のオファーを発表した。2年プランが75％オフになる。通常より大幅に安い料金で、149カ国にある2万798台の高速サーバーを利用でき、普段のネット閲覧や動画視聴をアップグレードできる。

このブラックフライデーのオファーが、世界トップクラスのVPNを手に入れる絶好の機会である理由を紹介しよう。

動画視聴とプライバシー保護を両立する戦術

Proton VPN

多くを約束しながら期待に応えられない一般的なVPN事業者とは異なり、Proton VPNは徹底した透明性を確保している。サービスは完全にオープンソースで、独立した専門家がいつでもコードをVARのように検証できる。さらに、独立した監査を受けた厳格なノーログ方針を採用。オンライン上の活動が追跡、保存されたり、広告主に販売されたりすることはない。

有料プランに登録すれば、普段のネット利用で次のような大きなメリットが得られる。

サイドを駆け上がるスピード： 試合終了間際に読み込み中のマークが表示されるほど厄介なことはない。Proton VPNは帯域幅に制限がなく、通信速度の制限も一切ないため、高画質での試合のライブ視聴でも優れたパフォーマンスを発揮する。

試合終了間際に読み込み中のマークが表示されるほど厄介なことはない。Proton VPNは帯域幅に制限がなく、通信速度の制限も一切ないため、高画質での試合のライブ視聴でも優れたパフォーマンスを発揮する。 世界に広がるピッチ： 149カ国にサーバーがあり、旅行中でも自国のサーバーに簡単に接続できる。いつも見ているスポーツ中継や解説、地元のコンテンツを見逃さずに済む。

149カ国にサーバーがあり、旅行中でも自国のサーバーに簡単に接続できる。いつも見ているスポーツ中継や解説、地元のコンテンツを見逃さずに済む。 鉄壁の最終ライン（Secure Core）： 確実なプライバシー保護を求める人には、データの守備を担う機能だ。接続先に到達する前に、スイスやアイスランドなどプライバシー保護に配慮した国・地域を経由して通信を転送する。

確実なプライバシー保護を求める人には、データの守備を担う機能だ。接続先に到達する前に、スイスやアイスランドなどプライバシー保護に配慮した国・地域を経由して通信を転送する。 広告にレッドカード（NetShield）：内蔵の広告ブロッカーが煩わしいポップアップを画面に表示させない。試合のレポートを読んだり、移籍の噂を延々とチェックしたりできる。

チャンピオンズリーグ級の実績：スイスとのつながり

Proton VPN

Protonの成り立ちは、一般的なテック系スタートアップとは大きく異なる。2014年、ワールドワイドウェブの発明で知られる欧州の研究機関CERNで出会った科学者たちが設立した。プライバシーは基本的人権だという共通の信念の下、Proton Mailを立ち上げ、続いてProton VPN、Proton Drive、Proton Passを提供した。

現在、Proton AGはスイスを拠点としている。スイスは長年にわたる中立の伝統で世界的に知られ、プライバシー保護法制でも全盛期のマルディーニが誇るほどの堅守を見せる国だ。

何より重要なのは、Protonが公益企業として運営されていることだ。人々のプライバシーを守るという使命は、単なる中身のない宣伝文句ではなく、企業構造に法的に組み込まれている。世界中の何百万人ものユーザーがProtonを信頼し、高速な通信、接続のプライバシー、デジタル生活を自分自身で管理できる環境を託している理由はそこにある。

期限前に手に入れよう

Proton VPN

普段のインターネット利用を向上させるなら、高性能なVPNは最高の補強になる。Proton VPNのブラックフライデーのオファーなら、パフォーマンスもプライバシーも妥協せず、今年最も安い価格で利用できる。

オファーの終了は迫っている。今のうちに手に入れよう！