プロ野球ホームランダービー2026の出場選手は？トーナメント表・組み合わせ・対戦カードまとめ

「マイナビオールスターゲーム2026」の試合前イベントとして行われるプロ野球ホームランダービーに注目が集まっている。

本記事では、プロ野球ホームランダービー2026の出場選手、トーナメント表の組み合わせを紹介する。

プロ野球ホームランダービーの日程は？

プロ野球ホームランダービー2026は、「マイナビオールスターゲーム2026」の試合前アトラクションとして、2026年7月28日(火)と7月29日(水)の2日間にわたって開催される予定だ。

第1戦は7月28日(火)に東京ドームで実施予定。開始時間は17:30で、準々決勝2試合と準決勝1試合が行われる。第2戦は7月29日(水)に富山市民球場アルペンスタジアムで開催され、準々決勝2試合、準決勝1試合に加えて、決勝戦が行われる予定となっている。

出場選手は計8名で、2日間を通じてトーナメント方式で対戦する。7月29日(水)の決勝戦で勝ち上がった選手が、2026年の「ホームランKING」に輝く。なお、第2戦が雨天などで中止となった場合は、翌7月30日(木)に順延される予定だ。

日程 会場 開始時間 実施内容 2026年7月28日(火) 東京ドーム 17:30予定 準々決勝2試合、準決勝1試合 2026年7月29日(水) 富山市民球場アルペンスタジアム 17:30予定 準々決勝2試合、準決勝1試合、決勝戦 2026年7月30日(木) 富山市民球場アルペンスタジアム 17:30予定 第2戦が雨天中止となった場合の予備日

プロ野球ホームランダービーの出場選手は？

2026年のプロ野球オールスターゲームで行われる「ホームランダービー」には、セ・リーグ、パ・リーグから各4名、計8名の選手が出場する。出場選手はファン投票によって選出され、各リーグを代表する強打者たちが本塁打数を競う。

セ・リーグからは、阪神の佐藤輝明と森下翔太、DeNAの牧秀悟、中日の細川成也が選出された。パ・リーグからは、日本ハムのF.レイエスと万波中正、ソフトバンクの栗原陵矢と近藤健介が出場する。

ホームランダービーは、2026年7月28日(火)の東京ドーム、7月29日(水)の富山市民球場アルペンスタジアムで2日間にわたって実施予定。トーナメント方式で争われ、優勝者には賞金100万円(税込)と、副賞として「新型日産キックス」1台が贈られる。

リーグ 選手 所属球団 セ・リーグ 佐藤 輝明 阪神 セ・リーグ 森下 翔太 阪神 セ・リーグ 牧 秀悟 DeNA セ・リーグ 細川 成也 中日 パ・リーグ F.レイエス 日本ハム パ・リーグ 栗原 陵矢 ソフトバンク パ・リーグ 万波 中正 日本ハム パ・リーグ 近藤 健介 ソフトバンク

プロ野球ホームランダービーの組み合わせは？

2026年のプロ野球ホームランダービーの組み合わせは、2026年7月27日(月)に開催される前日イベント「マイナビオールスターゲーム THE FESTIVAL 2026」内で発表される予定だ。

ホームランダービーには、セ・リーグとパ・リーグから選ばれた計8名が出場。7月28日(火)と7月29日(水)の2日間にわたってトーナメント方式で行われ、発表された組み合わせに沿って各選手が本塁打数を競う。

対戦カードは大会直前の発表となるため、現時点では各試合の具体的な組み合わせは未定となっている。組み合わせ発表後は、どの選手が初戦で対戦するのか、決勝までの勝ち上がりルートにも注目したい。

項目 内容 組み合わせ発表日 2026年7月27日(月) 発表イベント マイナビオールスターゲーム THE FESTIVAL 2026 出場人数 計8名 大会方式 トーナメント方式 開催日 2026年7月28日(火)、7月29日(水) 組み合わせ状況 現時点では未発表。前日イベント内で発表予定

プロ野球ホームランダービーの中継予定は？

プロ野球ホームランダービー2026は、「マイナビオールスターゲーム2026」の試合前イベントとして、テレビ放送とインターネット配信で中継される予定だ。第1戦は2026年7月28日(火)、第2戦は7月29日(水)に行われ、いずれも17:30から開始予定となっている。

テレビ放送では、BS朝日が17:30から18:30までホームランダービーを中継予定。CSテレ朝チャンネル2では17:30から試合終了まで放送されるため、ホームランダービーからオールスターゲーム本戦まで通して視聴したい人に向いている。

ネット配信では、『ABEMA』で17:30から試合終了まで完全無料ライブ配信される予定だ。スマホやPC、テレビアプリなどから視聴できるため、外出先や自宅でホームランダービーを楽しみたい場合にも利用しやすい。

日程 開催内容 中継サービス 放送・配信時間 視聴ポイント 2026年7月28日(火) 第1戦・ホームランダービー ABEMA 17:30～試合終了まで 完全無料でライブ配信予定 2026年7月28日(火) 第1戦・ホームランダービー BS朝日 17:30～18:30 ホームランダービーをテレビで視聴可能 2026年7月28日(火) 第1戦・ホームランダービー CSテレ朝チャンネル2 17:30～試合終了まで ホームランダービーから本戦終了まで通しで中継予定 2026年7月29日(水) 第2戦・ホームランダービー ABEMA 17:30～試合終了まで 完全無料でライブ配信予定 2026年7月29日(水) 第2戦・ホームランダービー BS朝日 17:30～18:30 ホームランダービーをテレビで視聴可能 2026年7月29日(水) 第2戦・ホームランダービー CSテレ朝チャンネル2 17:30～試合終了まで ホームランダービーから本戦終了まで通しで中継予定

なお、第2戦が雨天などで中止となった場合は、2026年7月30日(木)に順延される予定。放送・配信スケジュールは変更となる可能性があるため、視聴前に各局や配信サービスの最新情報もチェックしておきた

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

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