プロ野球オールスターゲーム2026の選出選手は？セ・パ出場メンバーリストまとめ

プロ野球オールスターゲーム2026は、セ・リーグとパ・リーグを代表するスター選手が集結する注目の一戦だ。ファン投票や選手間投票、監督推薦などを経て選ばれるメンバーには、各球団の主力選手や今季ブレイクした選手の名前が並ぶことになる。

本記事では、プロ野球オールスターゲーム2026の選出選手について紹介する。

プロ野球オールスターゲーム2026の選出方法は？

「マイナビオールスターゲーム2026」の出場選手は、各リーグ31名、計62名が選出される。主な選出方法は、ファン投票、選手間投票、監督選抜、プラスワン投票の4つとなっている。

まず、ファン投票では各ポジションで最多得票を集めた選手が選出される。続く選手間投票では、NPBの支配下選手が「オールスターで見たい選手」に投票し、各ポジションの1位選手が選ばれる。ファン投票と重複した場合、次点選手の繰り上げは行われず、その枠は監督選抜に移る。

監督選抜では、ファン投票と選手間投票で選ばれなかった選手の中から、各リーグの監督が残りの出場枠を選出する。2026年は、セ・リーグを藤川球児監督、パ・リーグを小久保裕紀監督が務める予定だ。さらに、最後の1枠はプラスワン投票によって、まだ選出されていない選手の中から各リーグ1名ずつ追加される。

なお、出場選手は12球団すべてから1名以上が選ばれる必要がある。出場資格や外国人選手の人数制限、出場辞退時のペナルティなども定められており、単純な人気投票だけでなく、規定に沿ってメンバーが決定される仕組みだ。

選出方法 内容 主なポイント ファン投票 ファンが各ポジションごとに出場してほしい選手へ投票 各ポジションの得票数1位が選出

一定の出場実績が必要 選手間投票 NPBの支配下選手が投票して選出 各ポジション1位が選出

ファン投票と重複した場合は監督選抜枠へ 監督選抜 各リーグの監督が残りの出場選手を選ぶ ファン投票・選手間投票で選ばれなかった選手から選出 プラスワン投票 最後の1枠をファン投票で決定 未選出選手の中から各リーグ1名ずつ追加 選出人数 各リーグ31名 セ・パ合計62名が出場 12球団からの選出 全12球団から必ず1名以上を選出 特定球団に偏らないよう規定あり 出場資格 2026年5月31日までに支配下登録された選手が対象 ファン投票では投手・野手ともに一定の出場実績が必要 出場辞退 正当な理由なく辞退した場合はペナルティ対象 オールスター後の公式戦10試合に出場不可

プロ野球オールスターゲーム2026の選出選手・メンバーリスト

「マイナビオールスターゲーム2026」に出場する選手は、セ・リーグ、パ・リーグ各31名の計62名となっている。ファン投票、選手間投票、監督選抜、プラスワン投票を経て、各リーグの代表選手が決定した。

セ・リーグは阪神の藤川球児監督、パ・リーグはソフトバンクの小久保裕紀監督が指揮を執る。各球団の主力選手に加え、今季活躍を見せた選手やファンから高い支持を集めた選手がメンバー入りしている。

また、ホームランダービーにはセ・パ各4名が出場予定。セ・リーグからは佐藤輝明、森下翔太、牧秀悟、細川成也、パ・リーグからはF.レイエス、栗原陵矢、万波中正、近藤健介が選出されている。

リーグ ポジション 選出方法 選手名(球団) セ・リーグ 監督 - 藤川球児(阪神) セ・リーグ コーチ - 相川亮二(DeNA)

橋上秀樹(巨人) セ・リーグ 先発投手 ファン投票 山野太一(ヤクルト) セ・リーグ 先発投手 選手間投票 髙橋遥人(阪神) セ・リーグ 中継投手 ファン投票 大勢(巨人) セ・リーグ 抑え投手 ファン投票 J.キハダ(ヤクルト) セ・リーグ 投手 監督選抜 R.ドリス(阪神)

東克樹(DeNA)

S.レイノルズ(DeNA)

田中瑛斗(巨人)

井上温大(巨人)

大野雄大(中日)

松山晋也(中日)

岡本駿(広島)

テイラー・ハーン(広島)

清水昇(ヤクルト)

星知弥(ヤクルト) セ・リーグ 捕手 ファン投票 古賀優大(ヤクルト) セ・リーグ 捕手 選手間投票 坂本誠志郎(阪神) セ・リーグ 捕手 監督選抜 大城卓三(巨人)

坂倉将吾(広島) セ・リーグ 一塁手 ファン投票・選手間投票 大山悠輔(阪神) セ・リーグ 二塁手 ファン投票・選手間投票 中野拓夢(阪神) セ・リーグ 三塁手 ファン投票・選手間投票 佐藤輝明(阪神) セ・リーグ 遊撃手 ファン投票 村松開人(中日) セ・リーグ 遊撃手 選手間投票 長岡秀樹(ヤクルト) セ・リーグ 内野手 監督選抜 牧秀悟(DeNA)

浦田俊輔(巨人) セ・リーグ 内野手 プラスワン投票 坂本勇人(巨人) セ・リーグ 外野手 ファン投票・選手間投票 森下翔太(阪神)

細川成也(中日) セ・リーグ 外野手 ファン投票 増田珠(ヤクルト) セ・リーグ 外野手 選手間投票 T.キャベッジ(巨人) パ・リーグ 監督 - 小久保裕紀(ソフトバンク) パ・リーグ コーチ - 新庄剛志(日本ハム)

岸田護(オリックス) パ・リーグ 先発投手 ファン投票・選手間投票 伊藤大海(日本ハム) パ・リーグ 中継投手 ファン投票 鈴木昭汰(ロッテ) パ・リーグ 抑え投手 ファン投票 A.マチャド(オリックス) パ・リーグ 投手 監督選抜 大津亮介(ソフトバンク)

R.オスナ(ソフトバンク)

北山亘基(日本ハム)

A.エスピノーザ(オリックス)

椋木蓮(オリックス)

藤平尚真(楽天)

髙橋光成(西武)

岩城颯空(西武)

平良海馬(西武)

横山陸人(ロッテ) パ・リーグ 捕手 ファン投票 田宮裕涼(日本ハム) パ・リーグ 捕手 選手間投票 若月健矢(オリックス) パ・リーグ 一塁手 ファン投票 清宮幸太郎(日本ハム) パ・リーグ 一塁手 選手間投票 T.ネビン(西武) パ・リーグ 二塁手 ファン投票 小川龍成(ロッテ) パ・リーグ 二塁手 選手間投票 滝澤夏央(西武) パ・リーグ 三塁手 ファン投票・選手間投票 栗原陵矢(ソフトバンク) パ・リーグ 遊撃手 ファン投票 水野達稀(日本ハム) パ・リーグ 遊撃手 選手間投票 村林一輝(楽天) パ・リーグ 内野手 監督選抜 太田椋(オリックス) パ・リーグ 外野手 ファン投票・選手間投票 万波中正(日本ハム)

周東佑京(ソフトバンク) パ・リーグ 外野手 ファン投票 西川史礁(ロッテ) パ・リーグ 外野手 選手間投票 近藤健介(ソフトバンク) パ・リーグ 外野手 監督選抜 西川龍馬(オリックス)

辰己涼介(楽天) パ・リーグ 外野手 プラスワン投票 柳田悠岐(ソフトバンク) パ・リーグ 指名打者 ファン投票・選手間投票 F.レイエス(日本ハム)

プロ野球オールスターゲーム2026の放送・配信予定は？

「マイナビオールスターゲーム2026」は、地上波・BS・CS放送に加えて、インターネット配信でも視聴できる予定。第1戦は2026年7月28日(火)に東京ドーム、第2戦は7月29日(水)に富山市民球場アルペンスタジアムで開催される。

テレビ放送では、地上波のテレビ朝日系列で両日18:30から21:00まで中継予定。一部地域を除き、試合開始からゴールデンタイムで放送される。BS朝日ではホームランダービーを17:30から18:30まで放送し、地上波中継後の21:00からリレー放送を行う予定だ。

CS放送のテレ朝チャンネル2では、両日17:30から試合終了まで完全中継される。ホームランダービーから試合終了まで通して視聴したい場合は、CS放送をチェックしたい。ネット配信では『ABEMA』で両日17:30から試合終了まで完全無料生中継される予定となっている。

項目 内容 第1戦 2026年7月28日(火)18:30試合開始

東京ドーム 第2戦 2026年7月29日(水)18:30試合開始

富山市民球場アルペンスタジアム 予備日 2026年7月30日(木)

第2戦が雨天中止の場合 地上波 テレビ朝日系列

両日18:30～21:00

※一部地域を除く BS放送 BS朝日

ホームランダービー：17:30～18:30

試合中継：21:00～ CS放送 テレ朝チャンネル2

両日17:30～試合終了まで

ホームランダービーを含む完全中継 ネット配信 ABEMA

両日17:30～試合終了まで

完全無料生中継

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

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