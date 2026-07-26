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World Baseball Classic Pool B: Czech Republic v KoreaGetty Images Sport
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Aoi Fujimiya

プロ野球オールスターゲーム2026の選出選手は？セ・パ出場メンバーリストまとめ

プロ野球オールスターゲーム2026の選出選手は？セ・パ両リーグの出場メンバー・監督コーチ一覧を紹介。

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プロ野球オールスターゲーム2026は、セ・リーグとパ・リーグを代表するスター選手が集結する注目の一戦だ。ファン投票や選手間投票、監督推薦などを経て選ばれるメンバーには、各球団の主力選手や今季ブレイクした選手の名前が並ぶことになる。

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本記事では、プロ野球オールスターゲーム2026の選出選手について紹介する。

プロ野球オールスターゲーム2026の選出方法は？

「マイナビオールスターゲーム2026」の出場選手は、各リーグ31名、計62名が選出される。主な選出方法は、ファン投票、選手間投票、監督選抜、プラスワン投票の4つとなっている。

まず、ファン投票では各ポジションで最多得票を集めた選手が選出される。続く選手間投票では、NPBの支配下選手が「オールスターで見たい選手」に投票し、各ポジションの1位選手が選ばれる。ファン投票と重複した場合、次点選手の繰り上げは行われず、その枠は監督選抜に移る。

監督選抜では、ファン投票と選手間投票で選ばれなかった選手の中から、各リーグの監督が残りの出場枠を選出する。2026年は、セ・リーグを藤川球児監督、パ・リーグを小久保裕紀監督が務める予定だ。さらに、最後の1枠はプラスワン投票によって、まだ選出されていない選手の中から各リーグ1名ずつ追加される。

なお、出場選手は12球団すべてから1名以上が選ばれる必要がある。出場資格や外国人選手の人数制限、出場辞退時のペナルティなども定められており、単純な人気投票だけでなく、規定に沿ってメンバーが決定される仕組みだ。

選出方法内容主なポイント
ファン投票ファンが各ポジションごとに出場してほしい選手へ投票各ポジションの得票数1位が選出
一定の出場実績が必要
選手間投票NPBの支配下選手が投票して選出各ポジション1位が選出
ファン投票と重複した場合は監督選抜枠へ
監督選抜各リーグの監督が残りの出場選手を選ぶファン投票・選手間投票で選ばれなかった選手から選出
プラスワン投票最後の1枠をファン投票で決定未選出選手の中から各リーグ1名ずつ追加
選出人数各リーグ31名セ・パ合計62名が出場
12球団からの選出全12球団から必ず1名以上を選出特定球団に偏らないよう規定あり
出場資格2026年5月31日までに支配下登録された選手が対象ファン投票では投手・野手ともに一定の出場実績が必要
出場辞退正当な理由なく辞退した場合はペナルティ対象オールスター後の公式戦10試合に出場不可

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プロ野球オールスターゲーム2026の選出選手・メンバーリスト

「マイナビオールスターゲーム2026」に出場する選手は、セ・リーグ、パ・リーグ各31名の計62名となっている。ファン投票、選手間投票、監督選抜、プラスワン投票を経て、各リーグの代表選手が決定した。

セ・リーグは阪神の藤川球児監督、パ・リーグはソフトバンクの小久保裕紀監督が指揮を執る。各球団の主力選手に加え、今季活躍を見せた選手やファンから高い支持を集めた選手がメンバー入りしている。

また、ホームランダービーにはセ・パ各4名が出場予定。セ・リーグからは佐藤輝明、森下翔太、牧秀悟、細川成也、パ・リーグからはF.レイエス、栗原陵矢、万波中正、近藤健介が選出されている。

リーグポジション選出方法選手名(球団)
セ・リーグ監督-藤川球児(阪神)
セ・リーグコーチ-相川亮二(DeNA)
橋上秀樹(巨人)
セ・リーグ先発投手ファン投票山野太一(ヤクルト)
セ・リーグ先発投手選手間投票髙橋遥人(阪神)
セ・リーグ中継投手ファン投票大勢(巨人)
セ・リーグ抑え投手ファン投票J.キハダ(ヤクルト)
セ・リーグ投手監督選抜R.ドリス(阪神)
東克樹(DeNA)
S.レイノルズ(DeNA)
田中瑛斗(巨人)
井上温大(巨人)
大野雄大(中日)
松山晋也(中日)
岡本駿(広島)
テイラー・ハーン(広島)
清水昇(ヤクルト)
星知弥(ヤクルト)
セ・リーグ捕手ファン投票古賀優大(ヤクルト)
セ・リーグ捕手選手間投票坂本誠志郎(阪神)
セ・リーグ捕手監督選抜大城卓三(巨人)
坂倉将吾(広島)
セ・リーグ一塁手ファン投票・選手間投票大山悠輔(阪神)
セ・リーグ二塁手ファン投票・選手間投票中野拓夢(阪神)
セ・リーグ三塁手ファン投票・選手間投票佐藤輝明(阪神)
セ・リーグ遊撃手ファン投票村松開人(中日)
セ・リーグ遊撃手選手間投票長岡秀樹(ヤクルト)
セ・リーグ内野手監督選抜牧秀悟(DeNA)
浦田俊輔(巨人)
セ・リーグ内野手プラスワン投票坂本勇人(巨人)
セ・リーグ外野手ファン投票・選手間投票森下翔太(阪神)
細川成也(中日)
セ・リーグ外野手ファン投票増田珠(ヤクルト)
セ・リーグ外野手選手間投票T.キャベッジ(巨人)
パ・リーグ監督-小久保裕紀(ソフトバンク)
パ・リーグコーチ-新庄剛志(日本ハム)
岸田護(オリックス)
パ・リーグ先発投手ファン投票・選手間投票伊藤大海(日本ハム)
パ・リーグ中継投手ファン投票鈴木昭汰(ロッテ)
パ・リーグ抑え投手ファン投票A.マチャド(オリックス)
パ・リーグ投手監督選抜大津亮介(ソフトバンク)
R.オスナ(ソフトバンク)
北山亘基(日本ハム)
A.エスピノーザ(オリックス)
椋木蓮(オリックス)
藤平尚真(楽天)
髙橋光成(西武)
岩城颯空(西武)
平良海馬(西武)
横山陸人(ロッテ)
パ・リーグ捕手ファン投票田宮裕涼(日本ハム)
パ・リーグ捕手選手間投票若月健矢(オリックス)
パ・リーグ一塁手ファン投票清宮幸太郎(日本ハム)
パ・リーグ一塁手選手間投票T.ネビン(西武)
パ・リーグ二塁手ファン投票小川龍成(ロッテ)
パ・リーグ二塁手選手間投票滝澤夏央(西武)
パ・リーグ三塁手ファン投票・選手間投票栗原陵矢(ソフトバンク)
パ・リーグ遊撃手ファン投票水野達稀(日本ハム)
パ・リーグ遊撃手選手間投票村林一輝(楽天)
パ・リーグ内野手監督選抜太田椋(オリックス)
パ・リーグ外野手ファン投票・選手間投票万波中正(日本ハム)
周東佑京(ソフトバンク)
パ・リーグ外野手ファン投票西川史礁(ロッテ)
パ・リーグ外野手選手間投票近藤健介(ソフトバンク)
パ・リーグ外野手監督選抜西川龍馬(オリックス)
辰己涼介(楽天)
パ・リーグ外野手プラスワン投票柳田悠岐(ソフトバンク)
パ・リーグ指名打者ファン投票・選手間投票F.レイエス(日本ハム)

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プロ野球オールスターゲーム2026の放送・配信予定は？

「マイナビオールスターゲーム2026」は、地上波・BS・CS放送に加えて、インターネット配信でも視聴できる予定。第1戦は2026年7月28日(火)に東京ドーム、第2戦は7月29日(水)に富山市民球場アルペンスタジアムで開催される。

テレビ放送では、地上波のテレビ朝日系列で両日18:30から21:00まで中継予定。一部地域を除き、試合開始からゴールデンタイムで放送される。BS朝日ではホームランダービーを17:30から18:30まで放送し、地上波中継後の21:00からリレー放送を行う予定だ。

CS放送のテレ朝チャンネル2では、両日17:30から試合終了まで完全中継される。ホームランダービーから試合終了まで通して視聴したい場合は、CS放送をチェックしたい。ネット配信では『ABEMA』で両日17:30から試合終了まで完全無料生中継される予定となっている。

項目内容
第1戦2026年7月28日(火)18:30試合開始
東京ドーム
第2戦2026年7月29日(水)18:30試合開始
富山市民球場アルペンスタジアム
予備日2026年7月30日(木)
第2戦が雨天中止の場合
地上波テレビ朝日系列
両日18:30～21:00
※一部地域を除く
BS放送BS朝日
ホームランダービー：17:30～18:30
試合中継：21:00～
CS放送テレ朝チャンネル2
両日17:30～試合終了まで
ホームランダービーを含む完全中継
ネット配信ABEMA
両日17:30～試合終了まで
完全無料生中継

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プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

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