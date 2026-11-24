海外ドラマ『ブレードランナー 2099』がAmazonプライムビデオで独占配信される。

本記事では『ブレードランナー 2099』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ブレードランナー 2099｜概要

本作は、リドリー・スコット監督のSF映画『ブレードランナー』（1982）、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『ブレードランナー 2049』（2017）に続く、「ブレードランナー」シリーズの新作ドラマ。2099年のロサンゼルスを舞台に、人間と人造人間「レプリカント」をめぐる新たな物語が描かれる。

主演を務めるのは、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー賞主演女優賞を受賞したミシェル・ヨーと、ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や映画『ハンガー・ゲーム0』で知られるハンター・シェイファー。 共演には、ディミトリ・アボルド、ルイス・グリベンがシリーズレギュラーとして名を連ねるほか、ケイトリン・ローズ・ダウニー、ダニエル・リグビー、ジョニー・ハリス、エイミー・レノックス、シーラ・アティム、マシュー・ニーダム、トム・バーク、マウリツィオ・ロンバルディらが出演する。

放送・配信

『ブレードランナー 2099』は、ネット『Amazonプライムビデオ』で11月25日(水)より独占配信される。

Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

作品概要

タイトル：『ブレードランナー 2099』

配信日：Prime Videoにて11月25日（水）より独占配信

話数：全8話

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

Amazonプライムビデオの視聴方法

『ブレードランナー 2099』は『Amazonプライムビデオ』で独占配信される。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。