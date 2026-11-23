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「プログレッシブ・アクション」は、Prime VideoがUEFAチャンピオンズリーグ向けに初めて開発したPrime Insightだ。チームを前進させるパスやボールを運ぶプレーを捉えるために設計された。

この機能は11月25日、パリ・サンジェルマン対ローマに合わせて、別映像のPrime Visionで初登場する。

Prime Videoが、UEFAチャンピオンズリーグの中継に新機能「プログレッシブ・アクション」を導入する。チームを前進させ、得点につながり得る攻撃を生み出すパスやボールを運ぶプレーに光を当て、それを可能にする、普段はあまり注目されない選手の貢献を可視化する。Prime Videoのプロデューサー、エンジニア、AI専門家、アナリストのチームが開発した「プログレッシブ・アクション」は、UEFAチャンピオンズリーグに特化して作られた初のPrime Insightだ。機能を拡充し続ける別映像Prime Visionに加わる。Prime Visionは新機能の実験・開発の場として機能し、そこで生まれた機能は後にメイン中継にも採用されることが多い。

「プログレッシブ・アクション」は、AIを活用した独自モデルに基づく。ピッチの各エリアでボールが進んだ距離から、チームをゴールに近づけ、得点機会につながるプレーを判定する。ゴールに近づくほど守備は密集し、スペースを見つけにくくなるため、画面上に「プログレッシブ・アクション」を表示するための距離の基準は低くなる。この指標は欧州のトップクラブが舞台裏で用いるデータを反映しているが、これまで生中継で示すのは難しかった。選手が「プログレッシブ・アクション」を行うと、ピッチ上のグラフィックにプレーの開始地点と終了地点、関わった選手、ボールが進んだ距離が表示される。ファンはゴールに向けてどれだけ前進したかを示す明確な指標を通じて、テクニカルスタッフのようにリアルタイムで試合を読み解ける。

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Prime Videoの欧州ライブスポーツ制作ディレクター、アンドリュー・ホーネットは次のように語った。「Prime Visionは、試合を左右しながらも、従来の統計や中継手法では必ずしも捉えられない指標、プレー、選手に光を当てる新機能を開発する場です。どのチームにも、記録に表れる以上の影響力を持つ選手がいます。アシストの二つ、三つ前のパスでボールを前進させ、攻撃の組み立てで重要な役割を果たす選手たちです。『プログレッシブ・アクション』は、こうしたプレーを生中継で計測・表示し、その貢献を捉えるためのものです。ファンはプレーが起きた瞬間にリアルタイムで確認できます。さらに試合を通じてデータを集計し、どの選手が最も大きな影響を与えたかも分かるようにします」

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この機能は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、パリ・サンジェルマン対ローマが行われる11月25日夜にイタリアで初登場する。ファンはPrime Videoで生中継されるUCLのどの試合でも、試合の詳細ページまたは視聴中のメニューからリモコンを使い、「プログレッシブ・アクション」などの機能を備えたPrime Visionにアクセスできる。

「プログレッシブ・アクション」は、Prime VideoのUEFAチャンピオンズリーグ中継に特化してゼロから開発された初のPrime Insightだ。戦術マップ、モメンタム、詳細統計、パスの選択肢、選手タグとともに、ファンが試合をより深く理解できるよう設計されたPrime Visionの機能群に加わる。これらはすべて、Prime Videoが生中継するUCLの全試合で別映像から利用できる。Prime Insightsは、米国でPrime Videoが独占配信するNFLの週次中継「サーズデーナイトフットボール」向けに初めて開発された。そこでは、受賞歴のある「ディフェンシブ・アラート」などのAIを活用した機能が中継の特色となり、毎週、別映像からメイン中継へと採用されている。

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Prime Videoのスポーツ中継

Prime Videoは、世界向けのNBA、WNBA、スキンズ・ゲームをはじめ、幅広いスポーツをライブ配信している。米国ではサーズデーナイトフットボール、マスターズ・トーナメント、NASCAR、ニューヨーク・ヤンキース、デューク大学男子バスケットボールチーム、シアトル・ストーム、地元の一部アイスホッケーチームの試合を配信。ONEチャンピオンシップとNWSLは米国とカナダの両国で配信している。さらにカナダではNHL on PrimeとPWHL、イタリア、ドイツ、英国、アイルランドではUEFAチャンピオンズリーグ、フランスではローラン・ギャロス、ドイツとオーストリアではウィンブルドン、スウェーデン、デンマーク、オランダではプレミアリーグ、オーストラリアではICCクリケット、ブラジルではコパ・ド・ブラジルとセリエA、日本ではMLBとボクシングの生中継、メキシコではチーバスとサッカーメキシコ代表を提供している。提供状況は市場によって異なるが、視聴者はParamount+、FOX One、Peacock Premium Plus、Apple TV、NBA League Pass、地元の一部地域スポーツネットワーク、Premiere（ブラジル）、TSN（カナダ）、Sportsnet（カナダ）、DSports（アルゼンチン）といったストリーミングサービスにも加入できる。