Prime Originalドラマ『地雷グリコ』の配信予定・視聴方法

Prime Originalドラマ『地雷グリコ』がAmazonプライムビデオで独占配信される。

本記事では『地雷グリコ』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

地雷グリコ｜概要

『地雷グリコ』は、青崎有吾氏の小説『地雷グリコ』を映像化したドラマシリーズだ。

原作は、「だるまさんがころんだ」「じゃんけん」など誰もが知る遊びに、独自の特殊ルールを加え、極限の心理戦を描いた小説となっている。

放送・配信

『地雷グリコ』は、ネット『Amazonプライムビデオ』で11月13日(金)より世界独占配信される。

Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

作品概要

タイトル：『地雷グリコ』

配信日：Prime Videoにて11月13日（金）より世界独占配信

キャスト：森七菜 蒔田彩珠 ほか

原作：青崎有吾『地雷グリコ』（角川文庫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ 刊）

監督：関和亮

脚本：三嶋 龍朗、上野詩織、小林大輝

Amazonプライムビデオの視聴方法

『デモンズ・クレスト』は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

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