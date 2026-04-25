2025-26シーズンのプレミアリーグも終盤戦に突入している。
本記事では、プレミアリーグの優勝争い条件を紹介する。
プレミアリーグ2025-26の優勝争い状況は？
2025-26シーズンのプレミアリーグでは、第33節終了時点でアーセナル(勝ち点70／得失点差37／残5試合)が暫定首位、1試合未消化のマンチェスター・シティ(勝ち点67／得失点差36／残6試合)が2位につけている。3位のマンチェスター・ユナイテッドが勝ち点58(残5試合)と、首位との勝ち点差が「12」に開いていることから、優勝争いはアーセナルとマンチェスター・シティの一騎打ちに絞られているというのが現実的なところだ。
アーセナルとマンチェスター・シティの直接対決は消化済みのため、優勝争いの条件はシンプルだ。マンチェスター・シティの未消化試合(第31節)を含め、両チームの今季最大到達勝ち点は「85」で同じ。得失点差も「1」の差で、マンチェスター・Cの方が残り試合数ひとつが多いことを踏まえれば、アーセナルに大きなアドバンテージがあるわけではない。
つまり、アーセナルとマンチェスター・シティのうち、残り試合でより多くの勝ち点を獲得したチームが王者となる可能性が高い。ただし、数字上は5位リヴァプール(勝ち点55／残5試合)までが可能性を残している。
第33節終了時点の優勝条件は以下の通り。
|順位(第33節終了時点)
|チーム
|勝ち点／得失点差
|残試合／最大獲得勝ち点
|優勝条件
|1位
|アーセナル
|70／+37
|5試合／15pt
|・1勝1分け以上の場合、マンチェスター・シティ次第
・1勝以下の場合、2～5位次第
|2位
|マンチェスター・シティ
|67／+36
|6試合／18pt
|・1勝以上の場合のみ可能性
・2勝1分け以上の場合、アーセナル次第
・2勝以下の場合、アーセナル＆3位～5位次第
|3位
|マンチェスター・ユナイテッド
|58／+13
|5試合／15pt
|・4勝以上の場合のみ可能性
・アーセナルが1勝以下
・マンチェスター・シティが2勝以下
|4位
|アストン・ヴィラ
|58／+6
|5試合／15pt
|・4勝以上の場合のみ可能性
・アーセナルが1勝以下
・マンチェスター・シティが2勝以下
|5位
|リヴァプール
|55／+11
|5試合／15pt
|・全勝の場合のみ可能性
・アーセナルが全敗
・マンチェスター・シティが1勝以下
・マンチェスター・ユナイテッド＆アストン・ヴィラが4勝以下
※「1勝以上/以下」は「3分け以上/以下」を含む。
アーセナルの残り試合は？
プレミアリーグにおけるアーセナルの残り試合は以下の通り。
|節
|キックオフ日時
|対戦カード
|放送・配信
|第34節
|4/26(日)1:30
|アーセナル vs ニューカッスル
|U-NEXT
|第35節
|5/3(日)1:30
|アーセナル vs フラム
|U-NEXT
|第36節
|5/11(月)0:30
|ウェストハム vs アーセナル
|U-NEXT
|第37節
|5/17(日)23:00
|アーセナル vs バーンリー
|U-NEXT
|第38節
|5/25(月)0:00
|クリスタル・パレス vs アーセナル
|U-NEXT
※すべて日本時間。
マンチェスター・シティの残り試合は？
プレミアリーグにおけるマンチェスター・シティの残り試合は以下の通り。日本代表MF鎌田大地の所属するクリスタル・パレスとの第33節が未消化試合となっている。
|節
|キックオフ日時
|対戦カード
|放送・配信
|第34節
|4/23(木)4:00
|バーンリー vs マンチェスター・シティ
|U-NEXT
|第35節
|5/5(火)4:00
|エヴァートン vs マンチェスター・シティ
|U-NEXT
|第36節
|5/10(日)1:30
|マンチェスター・シティ vs ブレントフォード
|U-NEXT
|第37節
|5/17(日)23:00
|ボーンマス vs マンチェスター・シティ
|U-NEXT
|第31節
|5/22(金)23:00
|マンチェスター・シティ vs クリスタル・パレス
|U-NEXT
|第38節
|5/25(月)0:00
|マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラ
|U-NEXT
※すべて日本時間。
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