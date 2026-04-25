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Tsutomu Maeda

プレミアリーグの優勝争い条件まとめ｜マンチェスター・シティ、アーセナルの状況・日程・試合数

プレミアリーグ
アーセナル
マンチェスター・シティ

プレミアリーグ2025-26シーズンの優勝争いはどうなってる？タイトルレースの状況や優勝条件、残り試合数や日程を紹介。

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本記事では、プレミアリーグの優勝争い条件を紹介する。

プレミアリーグ2025-26の優勝争い状況は？

2025-26シーズンのプレミアリーグでは、第33節終了時点でアーセナル(勝ち点70／得失点差37／残5試合)が暫定首位、1試合未消化のマンチェスター・シティ(勝ち点67／得失点差36／残6試合)が2位につけている。3位のマンチェスター・ユナイテッドが勝ち点58(残5試合)と、首位との勝ち点差が「12」に開いていることから、優勝争いはアーセナルとマンチェスター・シティの一騎打ちに絞られているというのが現実的なところだ。

アーセナルとマンチェスター・シティの直接対決は消化済みのため、優勝争いの条件はシンプルだ。マンチェスター・シティの未消化試合(第31節)を含め、両チームの今季最大到達勝ち点は「85」で同じ。得失点差も「1」の差で、マンチェスター・Cの方が残り試合数ひとつが多いことを踏まえれば、アーセナルに大きなアドバンテージがあるわけではない。

つまり、アーセナルとマンチェスター・シティのうち、残り試合でより多くの勝ち点を獲得したチームが王者となる可能性が高い。ただし、数字上は5位リヴァプール(勝ち点55／残5試合)までが可能性を残している。

第33節終了時点の優勝条件は以下の通り。

順位(第33節終了時点)チーム勝ち点／得失点差残試合／最大獲得勝ち点優勝条件
1位アーセナル70／+375試合／15pt・1勝1分け以上の場合、マンチェスター・シティ次第
・1勝以下の場合、2～5位次第
2位マンチェスター・シティ67／+366試合／18pt・1勝以上の場合のみ可能性
・2勝1分け以上の場合、アーセナル次第
・2勝以下の場合、アーセナル＆3位～5位次第
3位マンチェスター・ユナイテッド58／+135試合／15pt・4勝以上の場合のみ可能性
・アーセナルが1勝以下
・マンチェスター・シティが2勝以下
4位アストン・ヴィラ58／+65試合／15pt・4勝以上の場合のみ可能性
・アーセナルが1勝以下
・マンチェスター・シティが2勝以下
5位リヴァプール55／+115試合／15pt・全勝の場合のみ可能性
・アーセナルが全敗
・マンチェスター・シティが1勝以下
・マンチェスター・ユナイテッド＆アストン・ヴィラが4勝以下

※「1勝以上/以下」は「3分け以上/以下」を含む。

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アーセナルの残り試合は？

プレミアリーグにおけるアーセナルの残り試合は以下の通り。

キックオフ日時対戦カード放送・配信
第34節4/26(日)1:30アーセナル vs ニューカッスルU-NEXT
第35節5/3(日)1:30アーセナル vs フラムU-NEXT
第36節5/11(月)0:30ウェストハム vs アーセナルU-NEXT
第37節5/17(日)23:00アーセナル vs バーンリーU-NEXT
第38節5/25(月)0:00クリスタル・パレス vs アーセナルU-NEXT

※すべて日本時間。

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マンチェスター・シティの残り試合は？

プレミアリーグにおけるマンチェスター・シティの残り試合は以下の通り。日本代表MF鎌田大地の所属するクリスタル・パレスとの第33節が未消化試合となっている。

キックオフ日時対戦カード放送・配信
第34節4/23(木)4:00バーンリー vs マンチェスター・シティU-NEXT
第35節5/5(火)4:00エヴァートン vs マンチェスター・シティU-NEXT
第36節5/10(日)1:30マンチェスター・シティ vs ブレントフォードU-NEXT
第37節5/17(日)23:00ボーンマス vs マンチェスター・シティU-NEXT
第31節5/22(金)23:00マンチェスター・シティ vs クリスタル・パレスU-NEXT
第38節5/25(月)0:00マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラU-NEXT

※すべて日本時間。

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