2025-26シーズンのプレミアリーグも終盤戦に突入している。

本記事では、プレミアリーグの優勝争い条件を紹介する。

プレミアリーグ2025-26の優勝争い状況は？

2025-26シーズンのプレミアリーグでは、第33節終了時点でアーセナル(勝ち点70／得失点差37／残5試合)が暫定首位、1試合未消化のマンチェスター・シティ(勝ち点67／得失点差36／残6試合)が2位につけている。3位のマンチェスター・ユナイテッドが勝ち点58(残5試合)と、首位との勝ち点差が「12」に開いていることから、優勝争いはアーセナルとマンチェスター・シティの一騎打ちに絞られているというのが現実的なところだ。

アーセナルとマンチェスター・シティの直接対決は消化済みのため、優勝争いの条件はシンプルだ。マンチェスター・シティの未消化試合(第31節)を含め、両チームの今季最大到達勝ち点は「85」で同じ。得失点差も「1」の差で、マンチェスター・Cの方が残り試合数ひとつが多いことを踏まえれば、アーセナルに大きなアドバンテージがあるわけではない。

つまり、アーセナルとマンチェスター・シティのうち、残り試合でより多くの勝ち点を獲得したチームが王者となる可能性が高い。ただし、数字上は5位リヴァプール(勝ち点55／残5試合)までが可能性を残している。

第33節終了時点の優勝条件は以下の通り。

順位(第33節終了時点) チーム 勝ち点／得失点差 残試合／最大獲得勝ち点 優勝条件 1位 アーセナル 70／+37 5試合／15pt ・1勝1分け以上の場合、マンチェスター・シティ次第

・1勝以下の場合、2～5位次第 2位 マンチェスター・シティ 67／+36 6試合／18pt ・1勝以上の場合のみ可能性

・2勝1分け以上の場合、アーセナル次第

・2勝以下の場合、アーセナル＆3位～5位次第 3位 マンチェスター・ユナイテッド 58／+13 5試合／15pt ・4勝以上の場合のみ可能性

・アーセナルが1勝以下

・マンチェスター・シティが2勝以下 4位 アストン・ヴィラ 58／+6 5試合／15pt ・4勝以上の場合のみ可能性

・アーセナルが1勝以下

・マンチェスター・シティが2勝以下 5位 リヴァプール 55／+11 5試合／15pt ・全勝の場合のみ可能性

・アーセナルが全敗

・マンチェスター・シティが1勝以下

・マンチェスター・ユナイテッド＆アストン・ヴィラが4勝以下

※「1勝以上/以下」は「3分け以上/以下」を含む。

アーセナルの残り試合は？

プレミアリーグにおけるアーセナルの残り試合は以下の通り。

節 キックオフ日時 対戦カード 放送・配信 第34節 4/26(日)1:30 アーセナル vs ニューカッスル U-NEXT 第35節 5/3(日)1:30 アーセナル vs フラム U-NEXT 第36節 5/11(月)0:30 ウェストハム vs アーセナル U-NEXT 第37節 5/17(日)23:00 アーセナル vs バーンリー U-NEXT 第38節 5/25(月)0:00 クリスタル・パレス vs アーセナル U-NEXT

※すべて日本時間。

マンチェスター・シティの残り試合は？

プレミアリーグにおけるマンチェスター・シティの残り試合は以下の通り。日本代表MF鎌田大地の所属するクリスタル・パレスとの第33節が未消化試合となっている。

節 キックオフ日時 対戦カード 放送・配信 第34節 4/23(木)4:00 バーンリー vs マンチェスター・シティ U-NEXT 第35節 5/5(火)4:00 エヴァートン vs マンチェスター・シティ U-NEXT 第36節 5/10(日)1:30 マンチェスター・シティ vs ブレントフォード U-NEXT 第37節 5/17(日)23:00 ボーンマス vs マンチェスター・シティ U-NEXT 第31節 5/22(金)23:00 マンチェスター・シティ vs クリスタル・パレス U-NEXT 第38節 5/25(月)0:00 マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラ U-NEXT

※すべて日本時間。

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