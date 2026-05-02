プレミア違法配信の首謀者に5億円返還命令…すでに11年の懲役で服役中。5年で15億円以上の収益とも

プレミアリーグの違法配信を行った組織のリーダーに対し、235万ポンド（約5億円）の返済命令が下されている。『The Athletic』が伝えた。

2023年5月に「Flawless」というサービスを通じてプレミアリーグの海賊版ストリーミング配信を行った罪で、11年の懲役刑を言い渡されたマーク・グールド被告。従業員30名、顧客5万人を抱えていたこの違法配信組織は、5年間で700万ポンド（約15億円）以上の収益を上げていたとのこと。最初の判決後も捜査は継続されていたが、服役中の同氏に対して追加で返還命令が言い渡されている。

ダービー刑事法院の命令により、グールド被告や違法配信に関与した4名はこの事業で得た収益を没収される模様。グールド被告は3カ月以内に235万ポンドを返済しない場合、さらに10年の懲役刑が追加されるようだ。また、他4名の被告は計140万ポンド（約3億円）の返済を命じられており、従わない場合は同じく刑期が延長されることになる。

『The Athletic』によると、総額375万ポンド（約8億円）の没収額は、イギリスの裁判所が違法ストリーミング業者から回収を命じた金額として過去2番目に高額であるとのこと。また欧州リーグでは違法ストリーミング配信に対する厳罰化が進んでおり、先週にはスペインで8年に渡る捜査の結果、違法ストリーミングの首謀者が750万ポンド（約16億円）の罰金と23か月の禁固刑を言い渡されたと伝えられている。