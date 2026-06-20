ポルトガルが大混乱…主将C・ロナウドを同僚が批判？両選手パートナーも絡む大騒動に発展

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドへのチームメイトの発言を巡り、大きな騒動が勃発しているようだ。スペイン『as』が伝えている。





FIFAワールドカップ2026で優勝の期待も高まっていたポルトガル。しかし17日に行われたグループKの初戦では、DRコンゴと1-1の引き分けに終わった。すると、この試合でフル出場した主将C・ロナウドのパフォーマンスは、複数メディアや識者から批判を集めている。さらに、41歳FWを最後まで起用したロベルト・マルティネス監督の采配にも疑問の声が上がっていた。





そうした中、この試合でプレイヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたジョアン・ネヴィスは試合後、『Rercord』で「C・ロナウドが代表チームとフットボール界のために何をしてきたのかは、全員が知っている。彼はチームに貢献する1人の選手であり、僕らの一員である。特別な存在ではない。チームを助けるためにここにいる。素晴らしいプレーだったし、チーム全体が素晴らしい試合をしたよ。この引き分けで落ち込むことはないし、むしろ強くしてくれるはずだ」と語っている。





しかし、このコメントがC・ロナウドを攻撃したものだとして世界中のファンの間で物議を醸すことに。ネヴィスのコメントを伝える『Rercord』のSNS投稿には、何百万ものファンから批判的な反応が相次いだ。それにとどまらず、ネヴィスのコメントを伝える様々なメディアのニュースやSNS投稿は世界中のC・ロナウドファンの攻撃対象となっている。





さらにその後、『Rercord』の投稿にネヴィスのパートナーであるマダレーナ・アラガォンさんと思われるアカウントが、C・ロナウドのファンに対して「あなたのGOATに引退するように言って。彼はとても自己中心的よ」と返信したスクリーンショットが拡散されることに。しかし、これは実際にアラガォンさんが投稿したものではなく、偽アカウントがAIを利用して制作したものだという。だが、このスクリーンショットが拡散されると、C・ロナウドのパートナーであるジョージナ・ロドリゲスさんが「ワオ！ この世代は強引ね！」と反応。さらに物議を醸すことになった。





混乱が続いている一方で、C・ロナウド本人は自身のSNSアカウントで、ネヴィスも写っている練習後の集合写真を投稿し、「常に団結」とメッセージを送った。さらにルベン・ディアスも、「大したことではない。全く取るに足らないことだ」と明言している。