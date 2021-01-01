ポルトvsユヴェントス｜スタメン発表｜チャンピオンズリーグ・ラウンド16第1戦
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UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・ラウンド16第1戦、ポルトvsユヴェントスのスターティングメンバーが発表された。
目次
ポルト｜先発メンバー
🐉 11 em campo, milhões a apoiar 🔵⚪#FCPorto #FCPJuve #UCL pic.twitter.com/qZCdN1u36C— FC Porto (@FCPorto) February 17, 2021
ユヴェントス｜先発メンバー
Il nostro 𝕊𝕥𝕒𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕏𝕀 per #FCPJuve 📝— JuventusFC (@juventusfc) February 17, 2021
#JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/3P22nrGSXu
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ポルトvsユヴェントス｜試合日程
チャンピオンズリーグ・ラウンド16第1戦、ポルトvsユヴェントスは、日本時間2021年2月18日（木）5:00にポルトのホーム、エスタディオ・ド・ドラゴンで開催される。
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