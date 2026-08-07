ポルノグラフィティ「20thライヴサーキット“水”」東京公演の配信視聴方法

ポルノグラフィティの全国ツアー「20thライヴサーキット “水”」の模様がU-NEXTで独占配信される。
本記事では「20thライヴサーキット“水”」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ポルノグラフィティとは？
岡野昭仁（Vo）、新藤晴一（Gt）のふたりからなる広島県因島出身のロックバンド・ポルノグラフィティ。1999年「アポロ」でメジャーデビューして以降、「ミュージック・アワー」や「サウダージ」「アゲハ蝶」など、数々のヒット曲を世に送り出している。
「20thライヴサーキット“水”」｜概要
全国28カ所35公演を巡る大規模ツアー「20thライヴサーキット“水”」。本ツアーは「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」というコンセプチュアルなテーマを掲げ、全国ツアー「水」を通して会場に集うファンの熱気や歓声を感じることができる。この度、本ツアーの東京・SGC HALL ARIAKE公演の模様を独占ライブ配信することが決定した。
日程・放送予定
- 配信開始：8月8日（土）19:00 ～ライブ終了まで
- 見逃し配信期間： 配信準備完了次第 ～8月23日（日）23:59まで
- 配信情報：U-NEXT
「20thライヴサーキット“水”」のU-NEXT視聴方法
U-NEXTで配信される「20thライヴサーキット“水”」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。