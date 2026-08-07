ポルノグラフィティ「20thライヴサーキット“水”」東京公演の配信視聴方法

ポルノグラフィティの全国ツアー「20thライヴサーキット “水”」の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事では「20thライヴサーキット“水”」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ポルノグラフィティとは？

岡野昭仁（Vo）、新藤晴一（Gt）のふたりからなる広島県因島出身のロックバンド・ポルノグラフィティ。1999年「アポロ」でメジャーデビューして以降、「ミュージック・アワー」や「サウダージ」「アゲハ蝶」など、数々のヒット曲を世に送り出している。

「20thライヴサーキット“水”」｜概要

全国28カ所35公演を巡る大規模ツアー「20thライヴサーキット“水”」。本ツアーは「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」というコンセプチュアルなテーマを掲げ、全国ツアー「水」を通して会場に集うファンの熱気や歓声を感じることができる。この度、本ツアーの東京・SGC HALL ARIAKE公演の模様を独占ライブ配信することが決定した。

日程・放送予定

※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

「20thライヴサーキット“水”」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「20thライヴサーキット“水”」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。