日本プロ野球選手会が主催する「エイブル トライアウト2026〜挑め、その先へ〜」の参加選手が発表されている。

本記事では、プロ野球トライアウト2026の参加選手をポジション別に紹介する。

プロ野球トライアウト2026の参加選手は何人？

日本プロ野球選手会は11月9日(月)、トライアウト2026の参加予定選手46人を発表。その後、11月10日(火)に緒方理貢の不参加が発表され、参加予定選手は45人となった。

なお、プロ野球トライアウト2026は11月17日(火)16:00からバンテリンドームナゴヤで実施予定となっている。

ポジション 当初発表人数 投手 27人 捕手 4人 内野手 8人 外野手 7人 合計 46人

※複数ポジションで登録された選手はいずれか一方に集計。

※緒方理貢は不参加。

※当日、参加選手が変更になる場合があります。

プロ野球トライアウト2026の参加投手一覧

発表された投手は27人。阿部翔太や今野龍太らが名を連ねている。

選手名 NPB最終所属球団 佐々木明都 ソフトバンク 田上奏大 ソフトバンク 田中怜利ハモンド ソフトバンク 中村稔弥 ソフトバンク 長谷川威展 ソフトバンク 伊藤翔 西武 田村伊知郎 西武 芦田丈飛 オリックス 阿部翔太 オリックス 寿賀弘都 オリックス 中田惟斗 オリックス 松山真之 オリックス 今野龍太 楽天 日當直喜 楽天 松田啄磨 楽天 引地秀一郎 楽天 松原快 阪神 富田龍 巨人 松井颯 巨人 山田龍聖 巨人 堀岡隼人 DeNA 長谷部銀次 広島 日髙暖己 広島 松本竜也 広島 坂田怜 広島 小澤怜史 ヤクルト 西濱勇星 ヤクルト

※寿賀弘都は投手・外野手として登録。

プロ野球トライアウト2026の参加捕手一覧

発表された捕手は4人。

選手名 NPB最終所属球団 牧原巧汰 ソフトバンク 長坂拳弥 阪神 喜多隆介 巨人 宇佐見真吾 中日

※宇佐見真吾は捕手・内野手として登録。

プロ野球トライアウト2026の参加内野手一覧

発表された内野手は8人。矢野雅哉、前川誠太らが名を連ねている。

選手名 NPB最終所属球団 石垣雅海 ロッテ 入江大樹 楽天 保科広一 巨人 井上絢登 DeNA 前川誠太 広島 矢野雅哉 広島 川上理偉 中日 知野直人 中日

※石垣雅海と保科広一は内野手・外野手として登録。

プロ野球トライアウト2026の参加外野手一覧

当初発表された外野手は7人。緒方理貢は11月10日(火)に参加を取りやめたため、出場予定の外野手は6人となっている。

選手名 NPB最終所属球団 緒方理貢(不参加) ソフトバンク 茶野篤政 西武 愛斗 ロッテ 岡田悠希 巨人 濱将乃介 DeNA 田村俊介 広島 中村貴浩 広島

※緒方理貢は不参加。

プロ野球トライアウト2026の中継予定は？

プロ野球トライアウト2026は、11月17日(火)15:30からネット『FOD(Amazonあり)』でライブ配信される。衛星放送『フジテレビONE』およびネット『フジテレビONEsmart』でも生中継予定だ。

当日は、16:00からシートノック、16:30からシート打撃が開始予定となっている。

チャンネル 形態 中継予定 FOD(Amazonあり) ネット 11/17(火)15:30- フジテレビONE 衛星放送 11/17(火)15:30- フジテレビONEsmart ネット 11/17(火)15:30-

プロ野球12球団合同トライアウト2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、プロ野球12球団合同トライアウト2026は、ネット『FODプレミアム』がライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

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