日本プロ野球選手会が主催する「エイブル トライアウト2026〜挑め、その先へ〜」の参加選手が発表されている。
本記事では、プロ野球トライアウト2026の参加選手をポジション別に紹介する。
プロ野球トライアウト2026の参加選手は何人？
日本プロ野球選手会は11月9日(月)、トライアウト2026の参加予定選手46人を発表。その後、11月10日(火)に緒方理貢の不参加が発表され、参加予定選手は45人となった。
なお、プロ野球トライアウト2026は11月17日(火)16:00からバンテリンドームナゴヤで実施予定となっている。
ポジション
当初発表人数
投手
27人
捕手
4人
内野手
8人
外野手
7人
合計
46人
※複数ポジションで登録された選手はいずれか一方に集計。
※緒方理貢は不参加。
※当日、参加選手が変更になる場合があります。
プロ野球トライアウト2026の参加投手一覧
発表された投手は27人。阿部翔太や今野龍太らが名を連ねている。
選手名
NPB最終所属球団
佐々木明都
ソフトバンク
田上奏大
ソフトバンク
田中怜利ハモンド
ソフトバンク
中村稔弥
ソフトバンク
長谷川威展
ソフトバンク
伊藤翔
西武
田村伊知郎
西武
芦田丈飛
オリックス
阿部翔太
オリックス
寿賀弘都
オリックス
中田惟斗
オリックス
松山真之
オリックス
今野龍太
楽天
日當直喜
楽天
松田啄磨
楽天
引地秀一郎
楽天
松原快
阪神
富田龍
巨人
松井颯
巨人
山田龍聖
巨人
堀岡隼人
DeNA
長谷部銀次
広島
日髙暖己
広島
松本竜也
広島
坂田怜
広島
小澤怜史
ヤクルト
西濱勇星
ヤクルト
※寿賀弘都は投手・外野手として登録。
プロ野球トライアウト2026の参加捕手一覧
発表された捕手は4人。
選手名
NPB最終所属球団
牧原巧汰
ソフトバンク
長坂拳弥
阪神
喜多隆介
巨人
宇佐見真吾
中日
※宇佐見真吾は捕手・内野手として登録。
プロ野球トライアウト2026の参加内野手一覧
発表された内野手は8人。矢野雅哉、前川誠太らが名を連ねている。
選手名
NPB最終所属球団
石垣雅海
ロッテ
入江大樹
楽天
保科広一
巨人
井上絢登
DeNA
前川誠太
広島
矢野雅哉
広島
川上理偉
中日
知野直人
中日
※石垣雅海と保科広一は内野手・外野手として登録。
プロ野球トライアウト2026の参加外野手一覧
当初発表された外野手は7人。緒方理貢は11月10日(火)に参加を取りやめたため、出場予定の外野手は6人となっている。
選手名
NPB最終所属球団
緒方理貢(不参加)
ソフトバンク
茶野篤政
西武
愛斗
ロッテ
岡田悠希
巨人
濱将乃介
DeNA
田村俊介
広島
中村貴浩
広島
※緒方理貢は不参加。
プロ野球トライアウト2026の中継予定は？
プロ野球トライアウト2026は、11月17日(火)15:30からネット『FOD(Amazonあり)』でライブ配信される。衛星放送『フジテレビONE』およびネット『フジテレビONEsmart』でも生中継予定だ。
当日は、16:00からシートノック、16:30からシート打撃が開始予定となっている。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
11/17(火)15:30-
衛星放送
11/17(火)15:30-
ネット
11/17(火)15:30-
プロ野球12球団合同トライアウト2026のおすすめ視聴方法
前述の通り、プロ野球12球団合同トライアウト2026は、ネット『FODプレミアム』がライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。
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