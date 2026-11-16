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プロ野球12球団合同トライアウト2026はFODでも中継！Amazon経由で今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

プロ野球トライアウト2026の参加選手一覧は？広島・矢野雅哉らがリストに

プロ野球トライアウト2026の参加選手一覧を紹介。矢野雅哉内野手や田村俊介外野手らも最終テストへ。

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FOD

「FODチャンネル」でプロ野球12球団合同トライアウト2026を配信！

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11/17(火)15:30～プロ野球への生き残りをかけた最終テストへ
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日本プロ野球選手会が主催する「エイブル トライアウト2026〜挑め、その先へ〜」の参加選手が発表されている。

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本記事では、プロ野球トライアウト2026の参加選手をポジション別に紹介する。

プロ野球トライアウト2026の参加選手は何人？

日本プロ野球選手会は11月9日(月)、トライアウト2026の参加予定選手46人を発表。その後、11月10日(火)に緒方理貢の不参加が発表され、参加予定選手は45人となった。

なお、プロ野球トライアウト2026は11月17日(火)16:00からバンテリンドームナゴヤで実施予定となっている。

ポジション

当初発表人数

投手

27人

捕手

4人

内野手

8人

外野手

7人

合計

46人

※複数ポジションで登録された選手はいずれか一方に集計。
※緒方理貢は不参加。
※当日、参加選手が変更になる場合があります。

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プロ野球トライアウト2026の参加投手一覧

発表された投手は27人。阿部翔太や今野龍太らが名を連ねている。

選手名

NPB最終所属球団

佐々木明都

ソフトバンク

田上奏大

ソフトバンク

田中怜利ハモンド

ソフトバンク

中村稔弥

ソフトバンク

長谷川威展

ソフトバンク

伊藤翔

西武

田村伊知郎

西武

芦田丈飛

オリックス

阿部翔太

オリックス

寿賀弘都

オリックス

中田惟斗

オリックス

松山真之

オリックス

今野龍太

楽天

日當直喜

楽天

松田啄磨

楽天

引地秀一郎

楽天

松原快

阪神

富田龍

巨人

松井颯

巨人

山田龍聖

巨人

堀岡隼人

DeNA

長谷部銀次

広島

日髙暖己

広島

松本竜也

広島

坂田怜

広島

小澤怜史

ヤクルト

西濱勇星

ヤクルト

※寿賀弘都は投手・外野手として登録。

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プロ野球トライアウト2026の参加捕手一覧

発表された捕手は4人。

選手名

NPB最終所属球団

牧原巧汰

ソフトバンク

長坂拳弥

阪神

喜多隆介

巨人

宇佐見真吾

中日

※宇佐見真吾は捕手・内野手として登録。

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プロ野球トライアウト2026の参加内野手一覧

発表された内野手は8人。矢野雅哉、前川誠太らが名を連ねている。

選手名

NPB最終所属球団

石垣雅海

ロッテ

入江大樹

楽天

保科広一

巨人

井上絢登

DeNA

前川誠太

広島

矢野雅哉

広島

川上理偉

中日

知野直人

中日

※石垣雅海と保科広一は内野手・外野手として登録。

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プロ野球トライアウト2026の参加外野手一覧

当初発表された外野手は7人。緒方理貢は11月10日(火)に参加を取りやめたため、出場予定の外野手は6人となっている。

選手名

NPB最終所属球団

緒方理貢(不参加)

ソフトバンク

茶野篤政

西武

愛斗

ロッテ

岡田悠希

巨人

濱将乃介

DeNA

田村俊介

広島

中村貴浩

広島

※緒方理貢は不参加。

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プロ野球トライアウト2026の中継予定は？

プロ野球トライアウト2026は、11月17日(火)15:30からネット『FOD(Amazonあり)』でライブ配信される。衛星放送『フジテレビONE』およびネット『フジテレビONEsmart』でも生中継予定だ。

当日は、16:00からシートノック、16:30からシート打撃が開始予定となっている。

チャンネル

形態

中継予定

FOD(Amazonあり)

ネット

11/17(火)15:30-

フジテレビONE

衛星放送

11/17(火)15:30-

フジテレビONEsmart

ネット

11/17(火)15:30-

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プロ野球12球団合同トライアウト2026のおすすめ視聴方法

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前述の通り、プロ野球12球団合同トライアウト2026は、ネット『FODプレミアム』がライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。

登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

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