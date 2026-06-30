PK戦の末、クルーイベルト、ティンバー、サマービルは重大な決断を迫られた。

オランダ代表はモンテレイでのモロッコとのラウンド16をPK戦2－3で落とし、早くも忘れたい一夜となった。ロナルド・クーマン監督率いるチームは、ジャスティン・クライフェルト、クインテン・ティンバー、クリセンシオ・サマーヴィルがPKを失敗。この3人はその後、ネット上で多くの誹謗中傷を受けた。

またも決勝トーナメントでPK戦がオランダの壁となった。序盤はテウン・クープマイナーズが先制し、ニール・エル・アイナウイのシュートはクロスバーを叩いた。 しかし、クルイベルトのシュートはポストに阻まれた。

ワウト・ウェグホルストが成功したものの、ティンバーは枠外、サマーヴィルはブヌーに止められ、この2本の失敗が敗因となった。試合直後、3人は落胆したが、チームメイトが慰めた。

試合後、一部のファンがInstagramで3人に嫌がらせコメントを送った。これを受け、ティンバーはコメント機能を無効化し、クルイベルトとサマービルも設定を厳格化した。 現在はフォロワーからのみコメントを受け付けている。

オランダ代表は親善試合2試合を含め計12回のPK戦を経験し、勝利したのは2004年欧州選手権のスウェーデン戦と2014年W杯のコスタリカ戦だけだ。

イブラヒム・アフェレイは「多くのオランダ代表選手はPKの重圧に耐えられない」と指摘。だがファン・ホイドンクは「重圧は練習で克服できない。しかし、我々の監督は現役時代に1423本のPKを蹴り、すべてを決めた」と反論した。

「ボールをセットし、助走してシュート。代表監督ならこう言うはずだ。『PKを蹴る者は誰でも外してもいい。ただし、普通の助走をしてシュートすることだ』。あんな馬鹿げたことは本当に嫌だ……」

アフェライは「モロッコが勝ったのは当然。オランダがPK戦まで進んだのが奇跡だ」と語った。



