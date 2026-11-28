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モロッコ代表FWヤシル・ザビリが、ラ・リーガでの最初の14試合で12ゴールに到達し、ラシン・サンタンデールの歴史に名を刻み続けている。

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スペインの統計専門ジャーナリスト、フラン・マルティネスが公表したデータによると、ザビリはこのクラブのユニフォームでこの偉業を達成したわずか3人目の選手となった。ほかの2人は、1935-1936シーズンのチャスと1999-2000シーズンのサルバ・バジェスタである。

この歴史的なゴールが生まれたのは、ラ・リーガ第14節で、ラシン・サンタンデールが敵地でレバンテを3-1で下した昨日金曜日の一戦だった。

ホームのレバンテは前半終了前、イバン・ロメロのゴールで先制していた。

しかしラシンはハーフタイム明けに力強く反撃する。パブロ・ガルシアが同点弾を決めると、ザビリがリーグ戦12点目となるゴールでチームに勝ち越しをもたらし、最後は再びガルシアが3点目を挙げて勝利を決定づけた。

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このゴールで、モロッコのスターはラ・リーガでの得点数を12に伸ばし、得点ランキング3位の座を固めた。上にいるのは13ゴールのキリアン・ムバッペ（レアル・マドリー）と、15ゴールで首位に立つハフィーニャ（バルセロナ）だ。ただし、この2人はそれぞれ3ゴールをPKで決めているのに対し、ザビリはPKによる得点が一つもない。

ザビリは、欧州主要リーグでの豊富な経験を持つストライカーとしてラシンにやって来たわけではない。

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2026年夏、レンヌからの期限付き移籍でこのスペインのクラブに加入した。同年2月にポルトガルのファマリカンからレンヌへ移籍したものの、フランスのクラブでの短い挑戦の間は定期的な出場機会を得られなかった。

ザビリは2005年2月23日、マラケシュで生まれた。ムハンマド6世フットボールアカデミーでキャリアをスタートさせ、その後ユニオン・トゥアルガに移り、2024年1月にプロデビューを果たした。

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2024年夏にはポルトガルのファマリカンへ移籍し、欧州の舞台で徐々に経験を積んでいった。その後、2026年初めに2029年までの契約でフランスのレンヌへ移籍した。

リーグ・アンで6試合に出場した後、より多くの出場時間と自身の実力を証明する機会を求めて、ラシン・サンタンデールへ期限付き移籍した。

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現在のゴールラッシュ以前のキャリアで最も際立っていたのは、2025年にチリで開催されたU-20ワールドカップだ。ザビリはモロッコ代表の優勝に貢献し、大会屈指のストライカーかつ得点王として存在感を示した。

この活躍によって、ザビリはモロッコサッカー界の新星の一人としての地位を確立し、レンヌ移籍への道を開いた。

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ラシンでのザビリは、相手のミスを突く力、DFやGKへのプレッシング、さらにペナルティエリア内での得点感覚をはっきりと示している。

このモロッコ人FWとラシンの契約は2026-2027シーズン終了までの期限付き移籍で、買い取りオプションは付いていない。

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現在の得点ペースを維持すれば、ザビリはクラブの歴代ストライカーの記録に挑む候補となる。その筆頭が、1999-2000シーズンにラ・リーガで27ゴールを挙げたサルバ・バジェスタのクラブ記録だ。これはラシンの選手がリーグ戦の1シーズンで記録した最多得点である。